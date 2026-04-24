Serie B, la sfida Avellino Bari in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

L’appuntamento di Avellino mette di fronte due squadre obbligate a non sbagliare in un incrocio che si preannuncia teso, specialmente dopo il precedente della gara d’andata terminare con il risultato di 1-1. I biancoverdi di Davide Ballardini si trovano al 10° posto non lontani dall’ultima posizione utile per accedere ai playoff occupata dal Cesena che ha un vantaggio di un solo punto. Dall’altra parte i pugliesi di Moreno Longo cercano una vittoria pesante per provare a uscire dalle sabbie mobili della retrocessione.

Venerdì 24 aprile alle ore 21.00 , il programma della 36esima giornata di Serie BKT proseguirà con la sfida tra Avellino e Bari allo stadio Partenio , visibile a tutti su DAZN in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) . I tre punti in palio pesano per entrambe le formazioni, spinte da urgenze di classifica diverse ma ugualmente determinanti per il finale di stagione.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Avellino Bari in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:

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l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€

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