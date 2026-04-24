Roma, Ranieri verso l'addio dopo la tensione con Gasperini

L’avventura da senior advisor della Roma di Claudio Ranieri è destinata a terminare a breve. Dopo i forti contrasti con Gian Piero Gasperini, la situazione non è stata risanata nemmeno dall’intervento dei Friedkin, che hanno capito come fra Ranieri e il tecnico sia impossibile ricucire lo strappo e quindi a lasciare Trigoria sarà l’advisor della proprietà che avrebbe già presentato le proprie dimissioni.
Manca ancora l’ufficialità del divorzio, ma si tratterebbe solamente di ore, soprattutto visto che le dimissioni erano un pensiero che Ranieri iniziava ad avere già da qualche settimana, quando ha capito che il rapporto con Gasperini, voluto fortemente da lui sulla panchina giallorossa la scorsa estate, era irrecuperabile.
Dopo una prima parte di stagione in cui lo stesso Ranieri aveva difeso Gasperini, anche dopo una serie di dichiarazioni non molto politiche del tecnico verso la società, a gennaio il copione è cambiato drasticamente, e anche inaspettatamente per i tifosi della Roma. Le parole pubbliche di Ranieri a inizio anno hanno segnato una spaccatura profonda fra i due che sta portando al divorzio del senior advisor dalla Roma.
Ma la stagione degli addii a Trigoria è appena iniziata. Infatti, a pagare per un rapporto non certo idilliaco con Gasperini, che ha incassato la piena fiducia dei Friedkin anche qualora non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League, sarà anche il direttore sportivo Ricky Massara. Inutili, infine, i tentativi dei Friedkin di ricompattare l’ambiente in vista delle ultime e decisive giornate di campionato. Le dimissioni di Ranieri sono attese a ore e poi dovrebbe seguire a ruota anche la fine del rapporto con Massara. Dopo lo strappo prima del Pisa, a rimanere in giallorosso sarà solo Gasperini, pronto ad aprire il suo ciclo alla Roma con uomini di fiducia. A Trigoria sarà quindi una altra estate di rivoluzione.