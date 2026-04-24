Roma, Ranieri verso l'addio dopo la tensione con Gasperini

L’avventura da senior advisor della Roma di Claudio Ranieri è destinata a terminare a breve. Dopo i forti contrasti con Gian Piero Gasperini, la situazione non è stata risanata nemmeno dall’intervento dei Friedkin, che hanno capito come fra Ranieri e il tecnico sia impossibile ricucire lo strappo e quindi a lasciare Trigoria sarà l’advisor della proprietà che avrebbe già presentato le proprie dimissioni.

Manca ancora l’ufficialità del divorzio, ma si tratterebbe solamente di ore, soprattutto visto che le dimissioni erano un pensiero che Ranieri iniziava ad avere già da qualche settimana, quando ha capito che il rapporto con Gasperini, voluto fortemente da lui sulla panchina giallorossa la scorsa estate, era irrecuperabile.