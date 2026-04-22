Inter in finale di Coppa Italia: cosa cambia per la Supercoppa

L’Inter di Cristian Chivu è riuscita a rimontare il Como e qualificarsi alla finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio. Questa sera, i nerazzurri conosceranno la propria avversaria nell’atto finale della coppa nazionale che verrà decretata dalla sfida fra Atalanta e Lazio che partono, anche loro, da una situazione di assoluto equilibrio dopo la partita di andata.

Oltre a definire la finale di Coppa Italia 2025/26, la sfida di questa sera alla New Balance Arena sarà importante in vista della prossima edizione della Supercoppa italiana, che tornerà a disputarsi molto probabilmente in gara unica, con due sole partecipanti e non in Arabia Saudita, dopo che le ultime tre edizioni sono andate in scena con il format della Final Four.