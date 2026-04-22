Inter in finale di Coppa Italia: cosa cambia per la Supercoppa

L’Inter di Cristian Chivu è riuscita a rimontare il Como e qualificarsi alla finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio. Questa sera, i nerazzurri conosceranno la propria avversaria nell’atto finale della coppa nazionale che verrà decretata dalla sfida fra Atalanta e Lazio che partono, anche loro, da una situazione di assoluto equilibrio dopo la partita di andata.
Oltre a definire la finale di Coppa Italia 2025/26, la sfida di questa sera alla New Balance Arena sarà importante in vista della prossima edizione della Supercoppa italiana, che tornerà a disputarsi molto probabilmente in gara unica, con due sole partecipanti e non in Arabia Saudita, dopo che le ultime tre edizioni sono andate in scena con il format della Final Four.
Ma chi vi prenderà parte? Come noto, in caso di finale secca scenderanno in campo la squadra che conquisterà lo Scudetto e quella che vincerà la Coppa Italia. Sul fronte del titolo di Campione d’Italia, l’Inter vanta attualmente 12 punti di vantaggio su Milan e Napoli.
La squadra di Chivu potrebbe già festeggiare il successo in campionato nel prossimo weekend, qualora i risultati le permettessero di avere più di 12 punti sulle due inseguitrici – Milan e Napoli – dopo il prossimo turno, in cui i partenopei scenderanno in campo per primi contro la Cremonese, mentre domenica l’Inter sfiderà il Torino e il Milan ospiterà la Juventus.
Chi giocherà la Supercoppa italiana 2026? Gli scenari per la Coppa Italia
Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, con il passaggio in finale dell’Inter, la vincente fra Lazio e Atalanta, oltre a conquistare la possibilità di giocarsi il trofeo nazionale si aggiudicherà inoltre anche il pass per disputare la Supercoppa, proprio contro i nerazzurri.
Ovviamente, prima va attesa la conquista matematica dello scudetto da parte di Lautaro Martinez e compagni, ma come detto al momento attuale si parla solamente di una questione temporale con l’Inter sempre più vicina alla conquista del 21° campionato della propria storia. Insomma, in questi giorni oltre a definirsi la finale di Coppa Italia 2025/26, si conoscerà anche la sfida valida per la Supercoppa, in attesa che il ritorno alla vecchia formula della gara secca sia comunicato ufficialmente.