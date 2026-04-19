Inter campione d’Italia se: le combinazioni e la data per la festa scudetto

L’Inter vede lo scudetto. Dopo la vittoria contro il Cagliari e la sconfitta del Napoli contro la Lazio, i nerazzurri hanno 12 punti di vantaggio quando mancano cinque giornate alla fine. Un margine che avvicina in maniera concreta il traguardo e che apre già ai primi calcoli su quando potrà arrivare la certezza aritmetica del titolo.
Sono due le combinazioni che possono consegnare lo scudetto già domenica prossima. La prima: l’Inter deve battere il Torino, il Napoli non deve vincere contro la Cremonese (in campo venerdì alle 20.45) e il Milan deve ottenere meno di sei punti nelle sfide contro Verona e Juventus. La seconda: i nerazzurri pareggiano contro il Torino, il Napoli perde contro la Cremonese e il Milan non va oltre i tre punti complessivi nei match contro Verona e Juventus.
Riassumendo, quindi, domenica l’Inter campione d’Italia se:
- Inter batte Torino + Napoli non vince con la Cremonese + Milan fa meno di 6 punti tra Verona e Juventus
- Inter pareggia con il Torino + Napoli perde con la Cremonese + Milan fa al massimo 3 punti tra Verona e Juventus
Testa ai calcoli, ma anche al calendario. Mentre i tifosi incrociano risultati e combinazioni per capire quando poter festeggiare, anche la Lega Serie A monitora la situazione per programmare la cerimonia di premiazione. Come da tradizione, in caso di scudetto conquistato in anticipo, la coppa viene consegnata nell’ultima partita casalinga della stagione.
Per l’Inter, ciò significherebbe il match di metà maggio contro il Verona a San Siro, nel weekend del 17 maggio, anche se date e orari delle ultime giornate non sono ancora stati ufficializzati.
La definizione del calendario dipenderà da esigenze di contemporaneità: le squadre con obiettivi comuni devono giocare negli stessi orari e sarà determinante capire se il Verona sarà ancora coinvolto nella lotta salvezza. A incidere anche la scelta televisiva, con DAZN titolare della prima selezione: l’emittente dovrà decidere se puntare sulla possibile festa scudetto dell’Inter o su un’altra sfida di cartello, come il derby di Roma, lasciando l’altra partita alla co-esclusiva con Sky.