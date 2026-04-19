Inter campione d’Italia se: le combinazioni e la data per la festa scudetto

L’Inter vede lo scudetto. Dopo la vittoria contro il Cagliari e la sconfitta del Napoli contro la Lazio, i nerazzurri hanno 12 punti di vantaggio quando mancano cinque giornate alla fine. Un margine che avvicina in maniera concreta il traguardo e che apre già ai primi calcoli su quando potrà arrivare la certezza aritmetica del titolo.

Sono due le combinazioni che possono consegnare lo scudetto già domenica prossima. La prima: l’Inter deve battere il Torino, il Napoli non deve vincere contro la Cremonese (in campo venerdì alle 20.45) e il Milan deve ottenere meno di sei punti nelle sfide contro Verona e Juventus. La seconda: i nerazzurri pareggiano contro il Torino, il Napoli perde contro la Cremonese e il Milan non va oltre i tre punti complessivi nei match contro Verona e Juventus.