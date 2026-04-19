Dove vedere River Plate Boca Juniors tv streaming: guarda la partita in diretta

La rivalità più storica del calcio argentino vive un altro capitolo con il Superclassico 2026 nel campionato di Apertura in Argentina. Si tratta del 265° scontro diretto fra le due squadre in Argentina più conosciute a livello mondiale. Il bilancio al momento vede in vantaggio il Boca con 92 vittorie in tutte le competizioni (campionato, coppa nazionale e competizioni CONMEBOL), mentre il River ne ha vinte 88, con i pareggi che sono stai 84.

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Dove vedere River Plate Boca Juniors tv streaming– Quando si gioca

La partita fra River Plate e Boca Juniors si giocherà allo stadio Monumental di Buenos Aires, domenica 19 aprile 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 22.00.

Dove vedere River Plate Boca Juniors tv streaming – Come seguire la sfida

La sfida River Plate-Boca Juniors sarà visibile in Italia in chiaro e gratuitamente. A trasmettere la partita sarà infatti l’emittente Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). La super sfida del calcio argentino fra queste due rivali storiche, e le più conosciute a livello mondiale in giro per il mondo, sarà possibile seguirla anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello.

Oltre al campionato argentino, Sportitalia trasmette anche la Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita. La tv di Criscitiello manda in onda le migliori tre partite della giornata, che includono sempre le sfide dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al Hilal allenato da Simone Inzaghi: le due squadre che si stanno giocando fino alla fine la vittoria del campionato.