Ufficiale, PIF vende il 70% dell'Al Hilal: club valutato oltre 300 milioni

La transazione è stata conclusa sulla base di una valutazione complessiva dell’azienda (enterprise value) pari a circa 1,4 miliardi di riyal sauditi (intorno ai 320 milioni di euro), mentre il valore del capitale della società (equity value) – cioè la quota che appartiene agli azionisti – è stato stimato in 1,2 miliardi di riyal per il 100% dell’Al Hilal (270 milioni di euro, al cambio attuale).

Adesso è ufficiale. PIF ha ceduto il controllo dell’ Al Hilal , uno dei quattro club guidati dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita insieme ad Al Ittihad, Al Nassr e Al Ahli. Come si legge in una nota ufficiale, il Public Investment Fund saudita e Kingdom Holding Company (KHC) hanno firmato oggi un accordo vincolante di compravendita di azioni in base al quale KHC acquisirà il 70% del capitale sociale dell’Al Hilal, guidato in panchina dall’italiano Simone Inzaghi , ex allenatore dell’Inter. PIF è a sua volta azionista di KHC, con una quota di poco inferiore al 17%.

La differenza tra i due valori riflette la presenza di debiti o altre passività finanziarie nella struttura della società. Sulla base di questa valutazione dell’equity, il prezzo pagato per acquisire il 70% del club ammonta quindi a 840 milioni di riyal (190 milioni di euro), pari al 70% del valore totale del capitale della società. La vendita è in linea con la strategia di PIF volta a massimizzare i rendimenti e a riallocare capitale all’interno dell’economia domestica. Questa strategia sostiene gli sforzi più ampi di PIF per favorire lo sviluppo e la diversificazione dell’Arabia Saudita.

PIF era il principale azionista dell’Al Hilal Club Company dal luglio 2023, nell’ambito del progetto di investimenti e privatizzazione dei club sportivi sauditi, accelerando i progressi del club e aumentando il contributo del settore sportivo al PIL saudita. PIF ha guidato la trasformazione della società insieme al team esecutivo del club, ottenendo miglioramenti significativi nel quadro di governance della società, nelle performance operative, nonché nelle infrastrutture e nelle strutture.

Questi sforzi si sono riflessi in ritorni commerciali e in una significativa crescita di valore del club saudita, sostenuta da sponsorizzazioni, vendite di merchandising e ricavi da matchday. In qualità di azionista che rimarrà nella società, PIF – si legge nella nota – continuerà a sostenere il percorso di crescita della Al Hilal.

Da parte della Kingdom Holding Company, l’acquisizione rafforza invece la leadership del gruppo nell’individuare opportunità ad alto valore e nel creare un impatto duraturo per gli azionisti e per l’economia nazionale. KHC supporterà l’Al Hilal nel rafforzare ulteriormente le sue performance commerciali, nell’espandere le partnership internazionali e nel continuare a sviluppare infrastrutture sportive di alto livello.

Voci di un’imminente cessione erano emerse nel mese di gennaio del 2026, ma già nei mesi precedenti, alcuni media locali avevano parlato di un forte interesse per l’Al Hilal da parte di Alwaleed Bin Talal, imprenditore, dirigente sportivo e multimiliardario saudita, presidente e amministratore delegato proprio della Kingdom Holding Company.

«Al Hilal è un simbolo nazionale e una fonte di orgoglio per il popolo saudita. Questa acquisizione esprime la nostra profonda convinzione nel potere dello sport come forza unificante e come catalizzatore per lo sviluppo nazionale. Applicando i nostri standard globali di investimento e coltivando partnership strategiche, sbloccheremo il pieno potenziale di Al-Hilal preservandone al tempo stesso storia e identità», ha commentato Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud.

Yazeed A. Al-Humied, vice governatore e responsabile degli investimenti per l’area MENA di PIF, ha aggiunto: «PIF ha contribuito con orgoglio a guidare gli sforzi per trasformare il settore sportivo dell’Arabia Saudita e aumentarne l’attrattività per gli investitori, creando al tempo stesso risultati duraturi a ogni livello, dai giocatori e dai tifosi fino alle comunità locali. PIF ha fissato obiettivi ambiziosi per i club, consentendo loro di diventare realtà di successo dal punto di vista commerciale e professionale e di raggiungere una sostenibilità finanziaria di lungo periodo. L’annuncio di oggi è in linea con la strategia di PIF volta a massimizzare i rendimenti e a riallocare capitale all’interno dell’economia domestica».

Il completamento della transazione è previsto una volta ottenute le necessarie approvazioni regolatorie e soddisfatte determinate condizioni previste dai termini e dalle condizioni dell’accordo.