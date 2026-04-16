Lutto nel mondo del calcio: è morto Manninger, ex portiere della Juventus

Lutto nel mondo del calcio. Alexander Manninger, ex portiere della nazionale dell’Austria e numero uno, tra le altre, di Siena e Juventus, è morto all’età di 48 anni in un grave incidente stradale con la sua auto. Secondo le ricostruzioni, come riportato dalla Bild, l’incidente mortale è avvenuto intorno alle 8.20, a un passaggio a livello senza barriere. L’auto di Manninger, un minivan Volkswagen, è stata gravemente danneggiata da un treno. I circa 25 passeggeri del treno locale e il macchinista sono rimasti illesi.

I primi soccorritori sarebbero arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente. Nonostante ciò, ogni tentativo di aiuto è stato inutile. Secondo la polizia, i soccorritori sono riusciti a estrarre l’ex calciatore dall’auto e a prestargli i primi soccorsi. È stato utilizzato anche un defibrillatore, ma senza successo.