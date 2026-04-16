Lutto nel mondo del calcio: è morto Manninger, ex portiere della Juventus

Lutto nel mondo del calcio. Alexander Manninger, ex portiere della nazionale dell’Austria e numero uno, tra le altre, di Siena e Juventus, è morto all’età di 48 anni in un grave incidente stradale con la sua auto. Secondo le ricostruzioni, come riportato dalla Bild, l’incidente mortale è avvenuto intorno alle 8.20, a un passaggio a livello senza barriere. L’auto di Manninger, un minivan Volkswagen, è stata gravemente danneggiata da un treno. I circa 25 passeggeri del treno locale e il macchinista sono rimasti illesi.
I primi soccorritori sarebbero arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente. Nonostante ciò, ogni tentativo di aiuto è stato inutile. Secondo la polizia, i soccorritori sono riusciti a estrarre l’ex calciatore dall’auto e a prestargli i primi soccorsi. È stato utilizzato anche un defibrillatore, ma senza successo.
Le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare. Secondo la Kronenzeitung, l’esperto Gerhard Kronreif sta indagando sull’accaduto su incarico della procura. Kronreif ha dichiarato: «Per via del tipo di veicolo è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e quindi anche il comportamento di guida del conducente». Si sta inoltre verificando se il segnale rosso al passaggio a livello si sia attivato e se nel caso sia scattato in tempo. È certo che al momento dell’incidente Manninger si trovava da solo nella sua auto.
Alexander Manninger ha giocato nelle giovanili dell’Austria Salisburgo (oggi conosciuto come Red Bull Salzburg). Dopo le esperienze con Vorwärts Steyr e GAK, nel 1997 è approdato all’Arsenal. In seguito, ha vestito le maglie di club italiani come Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus. Nel 2017 ha concluso la sua carriera al Liverpool.