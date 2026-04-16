Champions: PSG-Bayern e Atletico-Arsenal, il programma delle semifinali in tv

Nel giro di due settimane saranno definite le finaliste dell’edizione 2025/26, che si scontreranno a Budapest il 30 maggio.

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Redazione
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Dove vedere semifinali Champions
(Foto: Adam Pretty/Getty Images)

Sono quattro le squadre rimaste in corsa per la finalissima della UEFA Champions League, in programma a Budapest il prossimo 30 maggio 2026. PSG Bayern Monaco, da un lato, oltre ad Atletico Madrid e Arsenal, dall’altro, si sfideranno per conquistare l’accesso all’ultimo atto della competizione. 

Gli incontri di andata andranno in scena martedì 28 e mercoledì 29 aprile, mentre le partite di ritorno si giocheranno martedì 5 e mercoledì 6 maggio. Ma dove si potranno seguire le sfide che stabiliranno le due finaliste? 

Giunti alle semifinali, gli incontri saranno equamente divisi tra Sky Amazon, titolari dei diritti di trasmissione della Champions League (che hanno recentemente rinnovato l’accordo con la UEFA fino al 2031). I match del martedì saranno visibili sulla pay-tv di Comcast, mentre quelli del mercoledì saranno in esclusiva su Prime Video. 

Di seguito, la programmazione completa delle quattro gare:  

  • martedì 28 aprile, ore 21.00 – PSG-Bayern Monaco (Sky e NOW) 
  • mercoledì 29 aprile, ore 21.00 – Atletico Madrid-Arsenal (Amazon Prime Video) 
  • martedì 5 maggio, ore 21.00 – Arsenal-Atletico Madrid (Sky e NOW) 
  • mercoledì 6 maggio, ore 21.00 – Bayern Monaco-PSG (Amazon Prime Video) 

A partire dalle semifinali, non sarà più visibile nessuna partita in chiaro su TV8. Sky ha previsto la trasmissione di un match gratuito a turno il mercoledì sera fino ai quarti di finale, dal momento in cui l’unica sfida del mercoledì (durante le semifinali) sarà di competenza esclusiva di Amazon. 

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