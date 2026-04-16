Gli incontri di andata andranno in scena martedì 28 e mercoledì 29 aprile, mentre le partite di ritorno si giocheranno martedì 5 e mercoledì 6 maggio. Ma dove si potranno seguire le sfide che stabiliranno le due finaliste?

Sono quattro le squadre rimaste in corsa per la finalissima della UEFA Champions League , in programma a Budapest il prossimo 30 maggio 2026. PSG e Bayern Monaco , da un lato, oltre ad Atletico Madrid e Arsenal , dall’altro, si sfideranno per conquistare l’accesso all’ultimo atto della competizione.

Giunti alle semifinali, gli incontri saranno equamente divisi tra Sky e Amazon, titolari dei diritti di trasmissione della Champions League (che hanno recentemente rinnovato l’accordo con la UEFA fino al 2031). I match del martedì saranno visibili sulla pay-tv di Comcast, mentre quelli del mercoledì saranno in esclusiva su Prime Video.

Di seguito, la programmazione completa delle quattro gare:

martedì 28 aprile, ore 21.00 – PSG-Bayern Monaco (Sky e NOW)

mercoledì 29 aprile, ore 21.00 – Atletico Madrid-Arsenal (Amazon Prime Video)

martedì 5 maggio, ore 21.00 – Arsenal-Atletico Madrid (Sky e NOW)

mercoledì 6 maggio, ore 21.00 – Bayern Monaco-PSG (Amazon Prime Video)

A partire dalle semifinali, non sarà più visibile nessuna partita in chiaro su TV8. Sky ha previsto la trasmissione di un match gratuito a turno il mercoledì sera fino ai quarti di finale, dal momento in cui l’unica sfida del mercoledì (durante le semifinali) sarà di competenza esclusiva di Amazon.