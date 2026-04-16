L’anno si è concluso con un utile netto pari a 126,3 milioni di euro . L’assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,16 euro per ciascuna azione in circolazione, per un ammontare complessivo di circa 7,6 milioni di euro (escludendo le azioni proprie, che rappresentano il 12% del capitale sociale).

L’assemblea degli azionisti di BasicNet , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e il tempo libero (con brand noti quali Kappa, Robe di Kappa e K-Way), ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.

Il dividendo sarà pagato a partire dal 29 aprile 2026, mentre la data utile per avere diritto all’incasso è fissata al 28 aprile 2026. Lo stacco della cedola avverrà il 27 aprile 2026. La quota maggiore sarà incassata da Marco Boglione, fondatore del gruppo, che possiede quasi il 38% del gruppo e porterà a casa 3,28 milioni di euro. Di seguito, il dividendo che spetta ai soci sulla base delle quote di BasicNet:

Marco Boglione (38%) – 3,28 milioni di euro

Mercato (32,9%) – 2,85 milioni di euro

Helikon Investments Limited (11,7%) – 1,01 milioni di euro

Francesco Boglione (5,3%) – 456mila euro

Nel corso della riunione i soci hanno anche approvato la prima sezione della politica di remunerazione dedicata agli amministratori e ai dirigenti con responsabilità strategiche, esprimendo inoltre parere favorevole sulla seconda sezione dello stesso documento. L’assemblea ha poi dato il via libera all’autorizzazione per l’acquisto e la successiva eventuale disposizione di azioni proprie.

In sede straordinaria sono state infine approvate alcune modifiche allo statuto societario, tra cui l’introduzione della possibilità di partecipare all’assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.