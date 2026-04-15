L'Inter omaggia i Pink Floyd: l'iniziativa speciale per i 50 anni dell'album “Wish You Were Here”

Il progetto prevede una serie di prodotti esclusivi – tra cui un’ anthem jacket che verrà indossata dai giocatori nel prepartita di Inter-Cagliari , un bundle con t-shirt e vinile e la PFFC Collection , capsule ispirata alla squadra di calcio fondata dalla band negli anni ’70 tra cui spicca una retro jersey che reinterpreta in chiave interista la maglia indossata dai Pink Floyd – e sarà amplificato da un’attivazione speciale allo stadio in occasione della partita di venerdì sera.

Con una nota sul propri sito, l’Inter ha ufficializzato una nuova iniziativa: i nerazzurri, al fianco di Sony Music Italy, rendono omaggio ai Pink Floyd , celebrando il 50° anniversario di “Wish You Were Here” , uno degli album più iconici di sempre, e riportando allo stesso tempo alla luce un capitolo poco conosciuto della storia della band.

Questa iniziativa pone le sue basi all’inizio degli anni ’70 con i Pink Floyd che, mentre ridefinivano la scena musicale contemporanea, hanno fondato il Pink Floyd Football Club (PFFC), una squadra di calcio che giocava durante le pause dai tour e composta da David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e alcuni membri della band. Con la PFFC Collection, l’Inter riporta idealmente la band sul terreno di gioco, reinterpretando il naming PFFC in Pink Floyd FC Internazionale Milano e trasformando una storia del passato in un progetto contemporaneo capace di unire generazioni, linguaggi e community diverse.

La foto iconica della PFFC di Kim Gottlieb-Walker ispira la collezione, che vede in primo piano un’esclusiva retro jersey, che reinterpreta l’estetica degli anni ’70 in chiave attuale, fondendo i codici identitari dei Pink Floyd a quelli dell’Inter. Al centro campeggia la sigla PFFC, proprio come nella maglia originale indossata nella storica fotografia, mentre sul retro trova spazio il logo del 50° anniversario di “Wish You Were Here”, in una versione realizzata ad hoc per il Club nerazzurro. Le maniche sono invece arricchite dal logo dell’Inter e dall’iconico simbolo dell’handshake, uno dei più riconoscibili dell’immaginario Pink Floyd e presente sulla copertina dell’album. Gli stessi elementi stilistici caratterizzano anche gli altri item della collezione: sciarpa, tote bag, plettri e bacchette da batteria.

Oltre alla PFFC Collection, l’Inter presenta anche due prodotti esclusivi, entrambi in tiratura limitata, completamente dedicati alla celebrazione dei 50 anni di “Wish You Were Here”: l’Anthem Jacket Limited Edition – in soli 400 pezzi numerati e con un pack esclusivo – che i giocatori nerazzurri indosseranno nel pre-partita di Inter-Cagliari del 17 aprile, e uno speciale bundle composto da una t-shirt inedita e un Exclusive Blue Vinyl, prodotto in 1908 copie.

I prodotti sono disponibili da oggi, mercoledì 15 aprile, sull’Online Store ufficiale e negli Inter Store Milano, Castello e San Siro, con early access per gli iscritti alla loyalty Interista dalle 11.00 alle 15.00 sull’Anthem Jacket. Il bundle (in preorder da oggi e in vendita dal 30 aprile), i plettri e le bacchette da batteria sono acquistabili anche sullo Store di Sony Music Italy.

L’intero progetto è stato presentato attraverso una campagna che ha preso forma tra digitale e fisico: dalla fase teaser, iniziata a gennaio con il video di presentazione della partita contro l’Arsenal e proseguita con diversi poster comparsi a Londra e Milano nelle scorse settimane, fino ai contenuti editoriali e al video di lancio ambientato nella capitale britannica prodotto da Inter Media House in collaborazione con Alkemy+. La campagna vivrà anche a San Siro in occasione di Inter-Cagliari, grazie ad una serie di attivazioni a tema che trasformeranno lo stadio in un’esperienza immersiva ispirata ai Pink Floyd.

«Questa collaborazione rappresenta pienamente la nostra visione: rendere l’Inter un brand capace di dialogare in modo autentico con mondi diversi, creando prodotti ed esperienze che, partendo dal calcio, ci permettano di dialogare con un pubblico più ampio. La musica è parte integrante della nostra identità e, negli anni, abbiamo costruito un percorso che ci ha resi sempre più protagonisti in questo ambito. La collaborazione con i Pink Floyd, una delle band che ha scritto la storia della musica mondiale, segna una tappa fondamentale di questa evoluzione», il commento di Luca Adornato, Brand & Marketing Director dell’Inter.

«La musica e il calcio spesso si connettono in modo sorprendente e ciò che lega Pink Floyd, Inter e Sony ne è una brillante dimostrazione – ha dichiarato Luca Fantacone, Catalogue Director Sony Music Italy –. È un onore per Sony Music Italy celebrare la legacy di una band immortale e di uno storico club attraverso una collaborazione unica nel suo genere».