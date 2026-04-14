Per Scaroni, ex amministratore delegato di Eni, quello del 2023 è stato un ritorno all’Enel, seppur stavolta con la nomina a presidente dopo aver guidato il gruppo elettrico come amministratore delegato dal 2002 al 2005. Il manager, dal 2018 presidente del Milan , è anche presidente di Giuliani S.p.A. e presidente di Sicura S.p.A, oltre ad essere nei CdA di Humanitas e di SB Italia, nonché responsabile del business internazionale di RedBird , il fondo di Gerry Cardinale proprietario del Milan.

Il Consiglio di Amministrazione di Enel ha approvato nel mese di marzo i conti del bilancio 2025 della multinazionale dell’energia. Un esercizio che si è chiuso con un utile netto in crescita del 5,5%, oltre quota 7 miliardi di euro. I conti dovranno ora essere approvati dall’assemblea degli azionisti del prossimo 22 maggio, e tra i temi all’ordine del giorno ci sarà anche la remunerazione del CdA e del top management, di cui fa parte Paolo Scaroni , nominato presidente della società nel maggio 2023.

Scaroni stipendio Enel – Le cifre come presidente nel 2025

Ma quanto ha guadagnato Scaroni nel 2025 come presidente di Enel? La società ha svelato la Relazione sulla Remunerazione, in cui compare anche il compenso del manager vicentino. In particolare, secondo la politica per la remunerazione dei dirigenti di Enel nel 2025, la remunerazione spettante al presidente assorbe sia l’emolumento riconosciuto come componente del CdA sia quello spettante in caso di partecipazione all’interno dei comitati.

La remunerazione spettante al presidente è costituita dalla sola componente fissa (senza quindi bonus) e per il 2025 è stata indicata in un importo pari a 500.000 euro lordi annui. Questo perché – come si legge nei documenti ufficiali Enel – la remunerazione risulta coerente con il posizionamento della multinazionale in termini di capitalizzazione, ricavi e numero di dipendenti rispetto alle società del Peer Group (aziende simili e comparabili utilizzate come termine di confronto per valutare alcuni parametri di una società).

A questa cifra si aggiungono poi a benefici non monetari per 7.314 euro (autoveicolo, polizze assicurative e contributi per assistenza sanitaria integrativa) per un totale di 507.314 euro.