Liverpool PSG in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

La competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). Insieme a NOW ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) , la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati , dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Liverpool PSG in streaming gratis . Le due squadre scendono in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2025/26.

Liverpool PSG in streaming gratis – I dettagli della sfida

Liverpool e PSG scenderanno in campo allo stadio Anfield, martedì 14 aprile 2026 con il fischio di inizio fissato per le ore 21.00.

Liverpool PSG in streaming gratis – La programmazione della pay tv di Comcast

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Federica Masolin, per lo studio delle 18, e da Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Alessandro Costacurta; mercoledì ancora Capello con Zvonimir Boban e Goran Pandev; giovedì Faouzi Ghoulam, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio.

Non vanno poi dimenticate la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 partite da vivere in esclusiva su Sky e NOW grazie a Diretta Gol, a partire dal 24 settembre, mentre la terza competizione europea, che vedrà fra le protagoniste di nuovo la Fiorentina, prenderà il via dal 2 settembre.