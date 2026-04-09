La FIFA sceglie i 52 arbitri del Mondiale: Maurizio Mariani unico italiano

Il gruppo FIFA Team One è pronto a rispondere alle esigenze della Coppa del Mondo 2026, che prevede 104 partite in tre Paesi ospitanti. Dopo un meticoloso e approfondito processo di selezione durato oltre tre anni, la FIFA ha pubblicato la lista degli ufficiali di gara che dirigeranno le partite del torneo.

Un totale di 52 arbitri, 88 assistenti arbitrali e 30 video match officials provenienti da tutte e sei le confederazioni e da 50 federazioni nazionali sono stati selezionati per il Mondiale 2026. Lo ha annunciato la FIFA, spiegando che il processo di selezione si è basato sulla qualità e sulla costanza delle prestazioni dei direttori di gara ai massimi livelli.

Il gruppo FIFA Team One comprende 52 arbitri, 88 assistenti arbitrali e 30 video match officials provenienti da tutte e sei le confederazioni e da 50 federazioni nazionali, in quella che rappresenta la più ampia squadra di ufficiali di gara nella storia dei Mondiali. Le nomine sono state effettuate sulla base del principio, da sempre adottato dalla FIFA, della «qualità prima di tutto», tenendo conto anche della continuità delle prestazioni offerte dai candidati nei tornei FIFA e nelle competizioni internazionali e nazionali degli ultimi anni.

Pierluigi Collina, responsabile arbitrale della FIFA e presidente della Commissione arbitri FIFA, ha dichiarato: «Gli ufficiali di gara selezionati sono i migliori al mondo. Facevano parte di un gruppo più ampio individuato e monitorato negli ultimi tre anni. Hanno partecipato a seminari e diretto partite nei tornei FIFA. Inoltre, le loro prestazioni in competizioni nazionali e internazionali sono state valutate regolarmente. Gli ufficiali selezionati hanno ricevuto e continueranno a ricevere un supporto completo dai nostri preparatori atletici e dal personale medico, compresi fisioterapisti e uno specialista della preparazione mentale. Il nostro obiettivo è assicurarci che arrivino a Miami il 31 maggio nelle migliori condizioni fisiche e mentali».

Durante il torneo gli ufficiali di gara si alleneranno quotidianamente, con sessioni che vedranno anche la partecipazione di calciatori locali. Collina ha aggiunto: «Come accaduto nei precedenti tornei FIFA, i nostri analisti forniranno agli arbitri tutte le informazioni necessarie per preparare al meglio le partite. Non lasceremo nulla al caso per garantire che siano pienamente pronti, e siamo fiduciosi che il gruppo FIFA Team One saprà affrontare le sfide di questa competizione innovativa».

«Come nei precedenti Mondiali, la tecnologia avrà un ruolo fondamentale nel supportare gli ufficiali di gara nelle loro decisioni. Saranno utilizzate la tecnologia sulla linea di porta, una versione avanzata del fuorigioco semi-automatico e la tecnologia del pallone connesso. Inoltre, per la prima volta nella storia dei Mondiali, i tifosi potranno vedere le azioni dalla prospettiva dell’arbitro in campo grazie all’utilizzo di nuove tecnologie», ha concluso Collina.

Il gruppo avrà base a Miami, dove gli ufficiali di gara selezionati si riuniranno per un seminario di preparazione di dieci giorni a partire dal 31 maggio. Dopo questo evento, i video match officials si trasferiranno a Dallas, sede dell’International Broadcast Centre, mentre arbitri, assistenti e staff di supporto resteranno a Miami.

Per quanto riguarda l’Italia, il nostro Paese sarà rappresentato da un solo arbitro e da quattro elementi in totale:

Maurizio Mariani (arbitro)

Daniele Bindoni (assistente)

Alberto Tegoni (assistente)

Marco Di Bello (VAR)

Il pacchetto di misure volto ad aumentare il ritmo delle partite e ridurre le perdite di tempo, approvato da International Football Association Board durante la 140ª assemblea generale annuale di febbraio, sarà applicato durante il torneo, così come le tre modifiche al protocollo del sistema VAR recentemente approvate.

Sulla scia dell’utilizzo delle bodycam arbitrali introdotte durante il primo Mondiale per Club, un software di stabilizzazione alimentato dall’intelligenza artificiale renderà più fluide le immagini riprese in tempo reale, riducendo l’instabilità causata dai movimenti rapidi e offrendo ai tifosi una visione ancora più chiara delle azioni dal punto di vista dell’arbitro.