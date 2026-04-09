Anche nella stagione 2025/26 la Fiorentina prende parte al torneo europeo che negli ultimi anni l’ha vista protagonista, con due finali e una semifinale: la Conference League. La formazione toscana si è qualificata grazie al piazzamento ottenuto in campionato nella scorsa edizione della Serie A e proverà ancora una volta ad arrivare fino in fondo alla manifestazione, nonostante la testa sia prevalentemente rivolta al campionato, dove lotta a sorpresa per evitare la retrocessione.

Dopo un percorso fatto di alti e bassi nella prima fase, la squadra di Paolo Vanoli è approdata ai quarti di finale dopo aver avuto la meglio, non senza qualche sofferenza, sui polacchi del Rakow, che avevano terminato la prima fase del torneo al secondo posto. Ora la Fiorentina dovrà vedersela con il Crystal Palace, una delle grandissime favorite per la vittoria finale.