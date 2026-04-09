Anche nella stagione 2025/26 la Fiorentina prende parte al torneo europeo che negli ultimi anni l’ha vista protagonista, con due finali e una semifinale: la Conference League. La formazione toscana si è qualificata grazie al piazzamento ottenuto in campionato nella scorsa edizione della Serie A e proverà ancora una volta ad arrivare fino in fondo alla manifestazione, nonostante la testa sia prevalentemente rivolta al campionato, dove lotta a sorpresa per evitare la retrocessione.
Dopo un percorso fatto di alti e bassi nella prima fase, la squadra di Paolo Vanoli è approdata ai quarti di finale dopo aver avuto la meglio, non senza qualche sofferenza, sui polacchi del Rakow, che avevano terminato la prima fase del torneo al secondo posto. Ora la Fiorentina dovrà vedersela con il Crystal Palace, una delle grandissime favorite per la vittoria finale.
Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso alla terza manifestazione UEFA rappresenta un’occasione anche sul fronte economico. Seppur non al livello della Champions League, la partecipazione al torneo consente incassare ricavi importanti che crescono con il passare dei turni. Ma quanto vale il torneo per la Fiorentina finora? E quanto incasserebbe il club in caso di accesso alle semifinali?
Fiorentina ricavi Conference League – Le cifre per i viola
La società viola, nella stagione 2025/26 con il raggiungimento dei quarti di finale ha incassato finora dalla UEFA oltre 10 milioni di euro per la sua partecipazione alla Conference League, secondo le stime di Calcio e Finanza. A questa cifra vanno aggiunti i ricavi da botteghino per le partite che la Fiorentina ha già disputato al Franchi. Il totale potrebbe crescere a oltre 13 milioni in caso di accesso alle semifinali. Ecco nel dettaglio le cifre incassate dal club viola (*cifra in caso di semifinale):
- Bonus partecipazione: 3,17 milioni di euro
- Quota europea: 2,25 milioni di euro
- Quota non europea: 0,832 milioni di euro
- Posizione in classifica: 0,616 milioni di euro
- Risultati: 1,2 milioni di euro
- Bonus 9°-16° posto in classifica: 0,2 milioni di euro
- Bonus qualificazione playoff: 0,2 milioni di euro
- Bonus qualificazione ottavi di finale: 0,8 milioni di euro
- Bonus qualificazione quarti di finale: 1,3 milioni di euro
- Bonus qualificazione semifinali: 2,5 milioni di euro*
- TOTALE: 13,068 milioni di euro*