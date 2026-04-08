San Siro, in arrivo il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro

Sarà depositato nelle prossime ore il ricorso al Tribunale del Riesame di Milano per chiedere la revoca del provvedimento di perquisizione e sequestro firmato dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi che indagano per turbativa d’asta e rivelazione del segreto d’ufficio sulla vendita dello stadio di San Siro e delle sue aree circostanti a Milan e Inter.

Il decreto, che ha avuto l’autorizzazione anche del gip Roberto Crepaldi ed è stato eseguito mercoledì scorso dalla Guardia di Finanza, verrà impugnato, tramite i suoi legali, da Fabrizio Grena, consulente per il club nerazzurro e tra i nove indagati.