San Siro, in arrivo il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro

Sarà depositato nelle prossime ore il ricorso al Tribunale del Riesame di Milano per chiedere la revoca del provvedimento di perquisizione e sequestro firmato dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi che indagano per turbativa d’asta e rivelazione del segreto d’ufficio sulla vendita dello stadio di San Siro e delle sue aree circostanti a Milan e Inter.
Il decreto, che ha avuto l’autorizzazione anche del gip Roberto Crepaldi ed è stato eseguito mercoledì scorso dalla Guardia di Finanza, verrà impugnato, tramite i suoi legali, da Fabrizio Grena, consulente per il club nerazzurro e tra i nove indagati.
Il nome di Grena appare accanto a quelli degli ex assessori del Comune di Milano Giancarlo Tancredi e Ada Lucia De Cesaris, del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone, della ex responsabile del settore Rigenerazione urbana del Comune e allora responsabile unico del procedimento sullo stadio, Simona Collarini, di Mark Van Huukslot e Alessandro Antonello, rispettivamente ex manager ed ex CEO corporate del club nerazzurro e del presidente di Sport Life City, controllata dalla società rossonera, Giuseppe Bonomi, e della tecnica esterna Marta Spaini.