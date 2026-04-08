L’Inter domina in campo e fuori mentre il Napoli tallona i nerazzurri anche sui media

L’Inter guarda tutti dall’alto della classifica. I nerazzurri confermano la leadership del campionato mentre il Napoli reduce dalla vittoria interna contro il Milan sembra essere diventato, anche sui social, l’avversario numero uno dei nerazzurri. La Roma perde posizioni in vista della zona Champions incalzata dal successo della Juventus con il Genoa.
Questo il verdetto della classifica MediaScore, la rilevazione a cadenza settimanale di Comin & Partners e Volocom che traccia il volume delle conversazioni social che coinvolgono i venti club della massima divisione al termine della 31esima giornata di Serie A.
Inter in vetta, Roma all’arrembaggio. Il vertice della classifica social rimane saldo, inamovibile, con la Juve che sembra ormai non riuscire a riprendere il primo posto. I nerazzurri, a quota 37.200 menzioni, dominano anche la classifica media. Il Milan rimane a guardare le prime due a debita distanza, separato da più di 11.000 menzioni dalla Juve, a quota 31.500. La Roma arranca nella lotta Champions ma riesce a guadagnare due posizioni attestandosi al quarto posto sul fronte social.
Come cambia la classifica sui social
Come già anticipato, la classifica ha avuto dei ribaltamenti degni di nota, che scuotono più di una squadra. Sorprendente il +9 del Parma che, grazie alla sfida con la Lazio, guadagna un boost di menzioni sui social. Il Pisa esce con carattere dalla buia zona retrocessione dei social: dal diciassettesimo al quindicesimo punto, con 1.800 citazioni. Dall’altra parte, Sassuolo, Cremonese e Udinese se la passano malissimo, perdendo rispettivamente 5, 4 e 2 posizioni, affondando in zona retrocessione.
I temi del dibattito
Come ogni settimana, i temi sono variegati e, talvolta, spinosi. Rappresentano, bene o male, un riassunto digitale della giornata calcistica:
- Nerazzurri, il ritorno. I nerazzurri dell’Inter sembrava avessero perso la stoffa, nelle ultime giornate di campionato. Era un momento delicato, con molti giocatori appena rientrati dalla cocente disfatta con la Nazionale. Eppure, l’Inter è riuscita a rialzarsi. La vittoria netta contro la Roma, per 5-2, sancisce un ritorno in grande stile, contro un’avversaria preparata e temibile. Quello che poteva essere un punto di non ritorno, è stato affrontato con grinta e determinazione sin dal primo minuto in campo. A metterci cuore e gambe è stato il capitano Lautaro, che, tornato dall’infortunio, ha fatto sentire tutto il suo peso negli schemi di gioco. Era attesissimo e non ha deluso, il gol dopo un solo minuto ha permesso al Toro di tornare in grande stile e di ribadire la sua importanza per la squadra. Un altro argomento di discussione è stato il gol di Calhanoglu: una perla da trenta metri, che ha lasciato a bocca aperta i tifosi.
- Il Diavolo perde terreno. Il Milan perde quota nell’inseguimento alla capolista. Il match contro il Napoli, perso 2-0, era un’occasione importantissima nella corsa al titolo, e i rossoneri non sono riusciti ad imporsi. Il gioco poco spumeggiante portato in campo da Allegri ha suscitato diverse critiche su social e stampa, con poche soluzioni offensive e ritmi smorzati. La partita è stata bloccata per tutto il primo tempo, regalando poche emozioni ai tifosi. Sembrava davvero che il Milan potesse ostacolare l’Inter nella lotta scudetto, dopo i passi falsi dei nerazzurri, ma ora le probabilità calano drasticamente. Ora è il Napoli ad essere l’avversaria numero uno per la capolista, con un allenatore che non fa sconti e che potrebbe portare i partenopei a tirare fuori tutto ciò che hanno.
- Roma: che disastro. I tifosi della capitale piangono: la Roma è crollata. Dopo prestazioni rivedibili e gioco poco brillante, la sconfitta per 5-2 contro l’Inter segna un ulteriore disfatta in un periodo avido di soddisfazioni per la squadra giallorossa Gasperini ha perso la magia che stava portando in alto la Roma: gioco poco brillante e singoli che non fanno la differenza. A San Siro, neanche Malen, ancora di salvezza negli ultimi incontri, è riuscito a imporsi. Adesso, la qualificazione in Champions è seriamente a rischio, con Il Como sempre più spedito. Cosa si inventerà adesso Gasperini per tirare su la squadra, e il morale? La corsa Champions regalerà emozioni.
Classifica media
I media premiano ancora l’Inter, che guadagna la vetta della classifica, con le sue 12.481 menzioni. Ad avversare i nerazzurri sono i partenopei del Napoli, che si piazzano al secondo posto in classifica, guadagnando ben due posizioni ai danni di Milan e Roma, che seguono. Ad vivere un vero tracollo è proprio la Juventus, che scivola addirittura al quinto posto. Anche i giornali hanno avuto tanto da dire sul Parma, che guadagna otto posizioni, mentre Genoa e Verona affollano le prime pagine, scalando 5 posizioni, che le tirano fuori dalla lotta retrocessione. Le vicende del Lecce sembrano aver perso interesse, perdendo ben 7 posizioni e cadendo nel baratro del fondo classifica.
Analisi del Sentiment
L’Inter e la Roma vedono i commenti positivi superare quelli negativi. Sono serviti cinque gol per convincere i tifosi nerazzurri, che adesso riprendono a sognare il titolo. La tifoseria giallorossa rimane compatta, con una netta prevalenza di commenti positivi, nonostante la severa sconfitta. Anche la Juve non se la passa male, con un sostanziale equilibrio tra sentiment positivo e negativo, grazie al lavoro di Spalletti, che sta cercando in tutti i modi di strappare un posto in Champions. Il Milan vive in bilico, con i tifosi che non si sono accaniti contro la squadra, nonostante la pesante sconfitta di lunedì.