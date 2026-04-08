L’Inter domina in campo e fuori mentre il Napoli tallona i nerazzurri anche sui media

I nerazzurri dell’Inter sembrava avessero perso la stoffa, nelle ultime giornate di campionato. Era un momento delicato, con molti giocatori appena rientrati dalla cocente disfatta con la Nazionale. Eppure, l’Inter è riuscita a rialzarsi. La vittoria netta contro la Roma, per 5-2, sancisce un ritorno in grande stile, contro un’avversaria preparata e temibile. Quello che poteva essere un punto di non ritorno, è stato affrontato con grinta e determinazione sin dal primo minuto in campo. A metterci cuore e gambe è stato il capitano Lautaro, che, tornato dall’infortunio, ha fatto sentire tutto il suo peso negli schemi di gioco. Era attesissimo e non ha deluso, il gol dopo un solo minuto ha permesso al Toro di tornare in grande stile e di ribadire la sua importanza per la squadra. Un altro argomento di discussione è stato il gol di Calhanoglu: una perla da trenta metri, che ha lasciato a bocca aperta i tifosi.