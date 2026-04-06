Real-Bayern, sfida tra macchine da soldi: mezzo miliardo di utili negli ultimi 10 anni

Nel ventunesimo secolo i due club sono andati a braccetto, unendo risultati sportivi a bilanci floridi. Il Bayern non è mai riuscito a colmare il divario rispetto ai rivali di domani sera, anche a causa di un contesto nazionale ridotto (soprattutto per quanto riguarda il mercato dei diritti televisivi), pur essendo il simbolo della capitale economica della Baviera , cioè la regione più ricca della Nazione più ricca d’Europa, tanto che nel suo azionariato ci sono tre colossi come Adidas , Allianz e Audi che incidono anche in tema di ricavi.

L’aristocrazia del calcio anche a livello economico si sfida per un posto in semifinale di Champions League . Da un lato il Real Madrid , dall’altro il Bayern Monaco , nobiltà sportiva che diventa fattore anche nel crescere due superpotenze mondiali guardando anche ai bilanci. I numeri d’altronde parlano chiari: patrimoni netti da mezzo miliardo ciascuna, ricavi che strizzano sempre più l’occhio al miliardo, utili costanti anche durante gli anni più complicati. Il risultato finale è simile, ma le strade per arrivarci sono diverse, anche perché i contesti sono differenti.

La differenza tra i conti delle due società quindi c’era già quasi venti anni fa, nel 2004/05 (prima stagione con dati ufficiali disponibili per il Bayern Monaco): una annata in cui il fatturato dei bavaresi era pari a 190 milioni di euro , rispetto ai 302 milioni del Real Madrid . La crescita in questi anni è stata costante per entrambe le società, così come costanti sono stati i bilanci chiusi in utile. Due mosche bianche, in un sistema che ha vissuto anche stagioni difficili soprattutto durante il periodo legato al Covid.

Da quei dati del 2004/05 fino ai bilanci della stagione 2024/25, infatti, il CAGR (ovverosia il tasso di crescita annuale) è stato dell’8% per il Bayern Monaco e del 7% per il Real Madrid: nello stesso periodo il CAGR del PIL della Germania è stato pari al 2%, quello della Spagna pari invece all’1%. Riuscendo però al tempo stesso a tenere sotto controllo i costi, visto che per quanto riguarda il Real la crescita annua è stata pari al 6%, mentre per il Bayern del 7%.

Real Madrid-Bayern Monaco, utili record nei bilanci

L’ultima riga dei bilanci di entrambe, così, da anni vede il segno più. Negli ultimi dieci esercizi, parliamo di utili per quasi 284 milioni per il Bayern Monaco e di 186 milioni per il Real Madrid, per un totale di 470 milioni di euro.

Allargando lo spettro di analisi, dal 2004/05 gli utili complessivi dei due club sono stati pari a 887 milioni, di cui 386 milioni per il Bayern e 501 milioni per il Real Madrid. Anche nelle stagioni più colpite dalla pandemia (2019/20 e 2020/21 in particolare), alla fine entrambe hanno fatto quadrare i conti, sfruttando nel caso degli spagnoli anche qualche “trucco” come l’accordo da 360 milioni con Sixth Street. Numeri che inoltre hanno spinto anche in alto i rispettivi patrimoni netti i quali, se sommati, al 30 giugno 2025 toccavano quota 1,169 miliardi di euro: 585 milioni per il Real Madrid, 584 milioni per il Bayern Monaco, con un tasso di crescita annua rispettivamente pari al 7% per i tedeschi e al 9% per gli spagnoli dal 2004/05 al 2024/25.

Real Madrid-Bayern Monaco, i ricavi a confronto

I conti dell’ultima stagione mostrano ancora la capacità di tenere in equilibrio tutte le voci del bilancio, nonostante gli investimenti non siano mancati. Il Bayern Monaco ha visto il fatturato arrivare a quota 978 milioni di euro, spinto dai ricavi commerciali, mentre il Real Madrid ha superato nuovamente il miliardo fermandosi alla quota di 1,2 miliardi di euro. Negli ultimi 10 anni, il Bayern ha messo in fila ricavi per 7,46 miliardi di euro (media di 746 milioni annui), mentre il Real addirittura 8,98 miliardi (media di 898 milioni).

Nonostante nel frattempo il mercato dei diritti televisivi sia esploso, entrambe hanno avuto fin da subito la capacità di puntare sull’aspetto commerciale: oggi sia per il Bayern che per il Real Madrid gli sponsor portano circa il 40% del fatturato. Ma le percentuali erano simili già nel 2004/05, dimostrando l’attenzione che oggi ha portato a incassare oltre 390 milioni per i bavaresi e 480 milioni per gli spagnoli dagli accordi commerciali.

Real Madrid Bayer Monaco, stipendi e bilanci a confronto

In tutto questo, dicevamo, resta anche il tema dell’equilibrio: nel 2004/05 le spese per stipendi e ammortamenti per il Bayern Monaco arrivavano poco al di sotto del 70% del fatturato, mentre per il Real Madrid si fermavano al 53%. Venti anni dopo, le percentuali ora sono ancora ampiamente al di sotto del margine considerato di potenziale allarme (ovverosia il 70%): nel 2024/25 infatti erano pari per entrambe al 55%, con costi per stipendi e ammortamenti pari a circa 535 milioni per i bavaresi e 675 milioni per i blancos, di cui rispettivamente 408 e 505 milioni solo per gli stipendi. Non a caso, i due bilanci si sono chiusi per l’ennesima volta in utile e così potrebbe essere ancora: anche perché chi in palio c’è la sefinale di Champions League che vale almeno 15, milioni di ricavi aggiuntivi, con i due club che per la stagione 2025/2026 hanno già superato i 100 milioni di incassi dai premi UEFA.