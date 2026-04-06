Serie B, la sfida Carrarese-Spezia in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

La sfida mette in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi quando ormai manca sempre meno alla fine della stagione regolare. I padroni di casa, guidati da Antonio Calabro , cercano lo slancio decisivo per proseguire la propria corsa per un piazzamento nei playoff. Dall’altra parte i liguri, che hanno cambiato nuovamente allenatore con il ritorno di D’Angelo al posto di Donadoni, sperano di invertire una spirale negativa che li ha trascinati al terzultimo posto.

Lunedì 7 aprile, il giorno di Pasquetta, alle ore 19.30 , il programma della 33esima giornata di Serie BKT terminerà con la sfida tra Carrarese e Spezia allo stadio dei Marmi , visibile a tutti su DAZN in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ).

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Carrarese Spezia in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:

il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi)

l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€

il mensile a 9,90€ al mese per 3 mesi, anziché 19,90€

Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.