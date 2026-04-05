Como, gli Hartono festeggiano sette anni alla guida del club: spesi 300 milioni dalla D al sogno Champions

Quanto hanno speso i proprietari del Como? Gli Hartono hanno completato l’acquisto del Como il 4 aprile 2019. Se ai tifosi dei lariani, che in quell’anno vedevano la squadra in Serie D, avessero detto che sette anni dopo l’avrebbero non solo vista in A per la seconda stagione consecutiva dopo un’attesa di 21 anni, ma a combattere per un posto nella prossima Champions League, quasi sicuramente nessuno di loro ci avrebbe creduto.

Risultati raggiunti stagione dopo stagione grazie soprattutto agli investimenti quella che è la proprietà calcistica più ricca d’Italia: i fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, quest’ultimo deceduto lo scorso marzo a 86 anni. La famiglia indonesiano ha affidato la gestione del club al presidente Mirwan Suwarso . Proprio il numero uno del club lariano ha festeggiato questo anniversario con un post su Instagram: «4 aprile 2019. L’avventura è iniziata in Serie D. Che viaggio straordinario è stato». E sicuramene non è finito qui.

Da quel 4 aprile 2019 a oggi, per portare avanti il progetto del Como sono serviti gli ingenti investimenti della proprietà indonesiana. Come si evince semplicemente dal bilancio della stagione 2024/25 che, come rivelato da Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali, si è chiuso con un rosso di 105 milioni di euro. Uno squilibrio che ha richiesto inevitabilmente l’intervento della proprietà, che tra questo esercizio e i primi mesi della stagione 2025/26 ha versato oltre 202 milioni di euro per sostenere il club a livello economico e patrimoniale.