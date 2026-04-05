Como, gli Hartono festeggiano sette anni alla guida del club: spesi 300 milioni dalla D al sogno Champions

Quanto hanno speso i proprietari del Como? Gli Hartono hanno completato l’acquisto del Como il 4 aprile 2019. Se ai tifosi dei lariani, che in quell’anno vedevano la squadra in Serie D, avessero detto che sette anni dopo l’avrebbero non solo vista in A per la seconda stagione consecutiva dopo un’attesa di 21 anni, ma a combattere per un posto nella prossima Champions League, quasi sicuramente nessuno di loro ci avrebbe creduto.
Risultati raggiunti stagione dopo stagione grazie soprattutto agli investimenti quella che è la proprietà calcistica più ricca d’Italia: i fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, quest’ultimo deceduto lo scorso marzo a 86 anni. La famiglia indonesiano ha affidato la gestione del club al presidente Mirwan Suwarso . Proprio il numero uno del club lariano ha festeggiato questo anniversario con un post su Instagram: «4 aprile 2019. L’avventura è iniziata in Serie D. Che viaggio straordinario è stato». E sicuramene non è finito qui.
Da quel 4 aprile 2019 a oggi, per portare avanti il progetto del Como sono serviti gli ingenti investimenti della proprietà indonesiana. Come si evince semplicemente dal bilancio della stagione 2024/25 che, come rivelato da Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali, si è chiuso con un rosso di 105 milioni di euro. Uno squilibrio che ha richiesto inevitabilmente l’intervento della proprietà, che tra questo esercizio e i primi mesi della stagione 2025/26 ha versato oltre 202 milioni di euro per sostenere il club a livello economico e patrimoniale.
Quanto hanno speso i proprietari del Como? Le cifre dal 2019/20 a oggi
Nelle specifico, si tratta dei versamenti più corposi dal 2019 a oggi (periodo di gestione del club da parte della proprietà indonesiana), ma non degli unici effettuati in questi anni. Dal 2019/20 al 2024/25 (ultimo bilancio disponibile), dalla proprietà sono arrivati complessivamente quasi 228,27 milioni di euro nelle casse del Como, di cui la larghissima maggioranza in termini di versamenti in conto capitale e aumenti di capitale.
A questa cifra si sommano poi i 69,2 milioni di euro che sono stati versati tra il 7 luglio 2025 e il 24 novembre 2025, dunque nei primi mesi dell’esercizio 2025/26. La proprietà è dovuta sempre intervenire a livello patrimoniale per equilibrare la situazione: si è passati dai 2,5 milioni del 2019/20 fino ai 69,2 milioni dei primi mesi del 2025/26, per un totale di versamenti pari a 297,43 milioni di euro. In questa cifra sono compresi i 7,44 milioni a livello di ricavi da parti correlate e i 200mila euro spesi per l’acquisto del club.