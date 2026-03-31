Newcastle, primo utile dell’era PIF ma con l’escamotage: venduto St James’ Park a una società del gruppo

Dopo quasi cinque anni dall’insediamento di PIF come azionista di maggioranza, il Newcastle ha chiuso il suo primo bilancio in utile, Infatti il rendiconto economico-finanziario ha segnato un risultato positivo nonostante nella scorsa stagione il club inglese non abbia partecipato a nessuna competizione UEFA, soprattutto la ricchissima Champions League, cosa che invece ha fatto in questa annata.

Ci sono principalmente due motivi per l’utile registrato al 30 giugno 2025 pari a 34,7 milioni di sterline: uno è il record di ricavi operativi, che quindi non considerano le plusvalenze dalla vendita di calciatori sopratutto, grazie all’impennata di quelli commerciali; l’altro elemento invece rientra nelle operazioni straordinarie. Infatti, il club inglese ha ceduto il proprio stadio, il St James’ Park e anche di un terreno adiacente all’impianto, a una società terza, ma sempre controllata dal fondo governativo saudita. Questa operazione ha permesso alla società di incassare 176,2 milioni di sterline per un impatto positivo a bilancio pari a 133,1 milioni (equivalenti a 153,3 milioni di euro). Con questa operazione il bilancio 2024/25 del Newcastle passa da un rosso di quasi 100 milioni di sterline ad avere segno positivo di quasi 40 milioni di euro.