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Dopo la vittoria in casa contro la Macedonia del Nord, gli Azzurrini di Silvio Baldini devono riprendere la loro corsa nel girone E per rimanere attaccati alla capolista Polonia concedendosi la possibilità di essere la migliore seconda dei vari gironi, avendo così la possibilità di evitare i playoff e accedere direttamente agli Europei 2027 che si giocheranno fra Albania e Serbia. Infatti, a qualificarsi per la rassegna continentale sarà solamente la prima di ogni girone, con le seconde che saranno incluse in una speciale graduatoria dove la migliore si qualificherà direttamente, mentre le altre si giocheranno il pass agli spareggi.