Dove vedere Repubblica Ceca Danimarca tv streaming: guarda la partita in diretta

Si concludono oggi le sfide da dentro o fuori per le nazionali che non sono riuscite a strappare il pass per la competizione iridata durante il normale percorso di qualificazione. Chi vince si qualificherà alla prima fase dei Mondiali che inizieranno il prossimo 11 giugno e si terranno fra Stati Uniti, Messico e Canada.

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Repubblica Ceca-Danimarca, match valido per la finale playoff Mondiali, si terrà alla epet ARENA di Praga, il 31 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso, sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare delle qualificazioni Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

La sfida fra Repubblica Ceca e Danimarca sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW grazie a diretta gol.