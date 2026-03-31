Dove vedere Kosovo Turchia tv streaming: guarda la partita in diretta

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Dove vedere Kosovo Turchia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Kosovo-Turchia, match valido per la finale playoff Mondiali, si terrà allo Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina, il 31 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso, sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare delle qualificazioni Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

La sfida fra Kosovo e Turchia sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW grazie a diretta gol.