Fra le selezioni impegnate c’è anche l’ Italia di Gennaro Gattuso, che per evitare di rimanere a casa per la terza edizione consecutiva della Coppa del Mondo è chiamata a superare la Bosnia, dopo aver avuto la meglio qualche giorno fa a Bergamo dell’Irlanda del Nord.

Quest’oggi, martedì 31 marzo si concluderanno i playoff che decreteranno le ultime sei nazionali qualificate – quattro europee e due provenienti dagli spareggi interzona – per i Mondiali 2026, che si terranno a partire dal prossimo 11 giugno fra Stati Uniti d’America, Messico e Canada.

Bosnia Italia è partita secca? Cosa dice il regolamento

Il regolamento per gli spareggi UEFA prevede che solamente una nazionale possa accedere al torneo iridato nei quattro percorsi di playoff decretati dal sorteggio, che prevedono tutti un doppio turno: semifinale e finale. Ogni confronto si giocherà in gara secca e in caso di parità al termine dei 90 minuti di gioco, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Nel caso dell’Italia, come detto, la prima avversaria è stata l’Irlanda del Nord. Si tratterà di una partita in gara unica che è andata in scena a Bergamo.

Lo stesso schema è previsto per la finale in programma martedì 31 marzo, la partita che mette in palio il pass per accedere alla fase a gironi dei Mondiali 2026. L’Italia affronterà la Bosnia, ma questa volta lo farà in trasferta. La sede della finale, a differenza delle due semifinali, è stata infatti sorteggiata e non dipende dal piazzamento nel ranking. Anche in questo caso sono previsti i tempi supplementari in caso di parità nei 90 minuti ed eventualmente i calci di rigore, per decretare chi volerà negli USA.