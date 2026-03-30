La risposta della UEFA alla FIFA: niente aumento di prezzi per i biglietti di EURO 2028

Secondo quanto riportato dal Times , la UEFA si era già impegnata a garantire che il 40% dei biglietti per il torneo rientrasse nelle « categorie più accessibili ». Per EURO 2024 queste erano fissate a 30 euro e 60 euro e l’UEFA prevede di mantenere prezzi su livelli simili.

Si stima che il 15% dei biglietti sarà disponibile a 30 sterline o meno e un ulteriore 25% costerà 60 sterline o meno. Si tratta di cifre molto diverse rispetto ai biglietti per il Mondiale che si giocherà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, dove i prezzi molto elevati sono stati criticati da diversi gruppi di tifosi. La FIFA dovrebbe aprire mercoledì l’ultima finestra di vendita dei biglietti.

Anche i costi dei parcheggi negli Stati Uniti, in particolare dove il trasporto pubblico verso gli stadi è limitato, sono molto alti. Il parcheggio per un’auto durante una partita della fase a gironi all’AT&T Stadium, vicino a Dallas, costa 75 dollari. The Athletic ha inoltre scritto che la Massachusetts Bay Transportation Authority prevede di aumentare il prezzo del biglietto ferroviario andata e ritorno dal centro di Boston al Gillette Stadium durante il Mondiale da 20 dollari (per le partite NFL) a 75 dollari per le partite della Coppa del Mondo.

L’UEFA dovrebbe inoltre introdurre una categoria di posti premium per aumentare le entrate complessive dai biglietti. La vendita dei tre milioni di tagliandi per il torneo inizierà dopo il sorteggio finale del dicembre 2027 e l’UEFA — che ha collaborato strettamente con le federazioni dei paesi ospitanti — ha dichiarato di voler garantire un processo di vendita «equo, trasparente e orientato ai tifosi».

Questo potrebbe significare che i tifosi estratti nel sorteggio potranno acquistare biglietti per tutte e sette le partite, inclusa la finale, spendendo anche solo 325 sterline. Gli alti prezzi dei biglietti per il Mondiale, l’uso dei prezzi dinamici e la decisione della FIFA di trattenere il 30% delle vendite sulla propria piattaforma di rivendita — dove molti biglietti vengono rivenduti a un prezzo superiore a quello originale — hanno scatenato proteste tra i gruppi di tifosi. In risposta, la FIFA ha annunciato un numero limitato di biglietti a 60 dollari, circa 1.000 per partita.