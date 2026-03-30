Serie C, niente esclusione per il Trapani: restano i 5 punti di penalizzazione

La società siciliana era stata deferita lo scorso 3 gennaio dopo alcune segnalazioni della commissione indipendente incaricata di verificare l’equilibrio economico-finanziario dei club professionistici. Nello stesso provvedimento la Corte ha dichiarato inammissibile anche il ricorso presentato dal Trapani per ottenere la revoca della penalizzazione di 8 punti inflitta nel maggio 2025 dal Tribunale federale nazionale, sempre per violazioni amministrative.

Il Trapani rimane in Serie C : la Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso presentato dalla procura federale contro la sentenza di primo grado del Tribunale federale, che il 9 marzo aveva inflitto al club una penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nell’attuale stagione per irregolarità amministrative. L’accusa chiedeva invece l’esclusione dal campionato, ritenendo troppo lieve la sanzione decisa in primo grado.

Di conseguenza la classifica del girone C di Serie C rimane invariata: il Trapani resta al 18° posto con 27 punti, frutto dei 47 conquistati sul campo e di 20 punti complessivi di penalizzazione, quelli accumulati finora in stagione.

Domani il club siciliano tornerà davanti al Tribunale federale per discutere un ulteriore deferimento legato al mancato pagamento di Irpef e contributi Inps sugli emolumenti della scorsa stagione, derivanti da un accordo con l’Agenzia delle Entrate, oltre che agli stipendi fino a dicembre 2025 pagati tramite conti riconducibili al presidente Valerio Antonini e non attraverso quello ufficiale della società.

In questa occasione la richiesta della procura sarà diversa: non più l’esclusione dal campionato, ma una nuova penalizzazione — probabilmente altri 5 punti — da scontare nella stagione in corso. Il motivo è che il bimestre oggetto delle contestazioni è stato nel frattempo saldato dal club e, in base alle norme, la sanzione massima applicabile in questo caso resta quindi una penalizzazione in classifica.