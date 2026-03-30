Tudor lascia il Tottenham dopo un solo mese: risoluzione consensuale con il club

« Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che l’allenatore Igor Tudor lasci il club con effetto immediato », si legge nella nota ufficiale diffusa dagli Spurs. Con Tudor lasciano il Tottenham anche i suoi collaboratori Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci , rispettivamente preparatore dei portieri e preparatore atletico.

È già finita l’avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham Hotspur . Il tecnico croato, ex allenatore della Juventus , era subentrato a Thomas Frank lo scorso 14 febbraio, ma il club londinese ha ora annunciato la separazione con effetto immediato.

Nel comunicato il club ringrazia lo staff per il lavoro svolto nelle ultime settimane: «Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per i loro sforzi nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente». La società ha inoltre espresso vicinanza all’allenatore croato per la recente perdita del padre: «Riconosciamo anche il lutto che Igor ha recentemente subito e inviamo il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile».

Per il momento il Tottenham non ha fornito indicazioni sul nuovo allenatore, limitandosi a spiegare che «un aggiornamento sul nuovo head coach sarà fornito a tempo debito».

L’esperienza di Tudor a Londra si chiude dunque dopo poche settimane. Il tecnico non era riuscito a risollevare la squadra, con quattro sconfitte nelle prime quattro partite di Premier League (e un solo punto contro il Liverpool), che hanno lasciato gli Spurs al quart’ultimo posto in classifica, oltre all’eliminazione dalla Champions League.