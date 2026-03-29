Lione, futuro a rischio: Ares nomina degli amministratori per la holding che controlla il club 

La società di private capital Ares ha nominato degli amministratori per la holding proprietaria dell’ Olympique Lione , dopo che quest’ultima è risultata inadempiente sui propri debiti, una mossa che mette in dubbio il futuro di uno dei principali club calcistici francesi.

Eagle Bidco, che possiede anche partecipazioni di controllo nel club brasiliano Botafogo e nella squadra belga RWDM Brussels, è controllata dall’imprenditore statunitense John Textor. Nessuno dei tre club è attualmente in amministrazione e le loro attività continueranno normalmente.

Il gruppo calcistico di Textor ha dichiarato in una nota di essere «gravemente offeso dalla decisione unilaterale e predatoria di Ares Capital Corporation di smantellare un business multi-club finanziariamente sostenibile, che ha trasformato club insolventi in storie di successo sportivo e che, se gestiti in modo collaborativo, genereranno flussi di cassa positivi nel 2026 e oltre».

In risposta, Ares ha definito le dichiarazioni di Textor «fuorvianti» e ha affermato che «difenderà la propria posizione attraverso i canali legali appropriati». Cork Gully, nominata amministratore di Eagle Bidco, ha dichiarato: «La nostra priorità immediata è stabilizzare la società, gestire responsabilmente le sue partecipazioni e lavorare per garantire il futuro dei club coinvolti. Invitiamo le parti interessate a farsi avanti e collaboreremo con tutti gli stakeholder durante questo processo».

Ares è diventata il principale creditore del gruppo di Textor quando ha concesso circa 400 milioni di dollari per finanziare l’acquisizione del Lione nel 2022. L’anno successivo ha scelto di non sequestrare gli asset del gruppo, nonostante la violazione dei termini di oltre 450 milioni di dollari di debito, con tassi d’interesse fino al 22%. Textor contesta che il suo gruppo sia stato effettivamente inadempiente.

Secondo i bilanci 2023 di Eagle Bidco, pubblicati con grande ritardo, il gruppo doveva ad Ares circa 300 milioni di dollari di debito “payment in kind” con interessi annuali del 16%, altri 135 milioni al 18% e una linea di credito da 27 milioni con costo annuo del 22%.

Textor era salito alla ribalta con l’acquisizione nel 2021 di una consistente quota di minoranza del Crystal Palace, poi venduta l’anno scorso al proprietario dei New York Jets, Woody Johnson. Ares ha incassato la maggior parte dei 190 milioni di sterline ricavati dalla vendita della partecipazione.

L’acquisizione del Lione per 884 milioni di euro da parte di Textor è stata un’operazione record per un club calcistico francese. Tuttavia, l’entità delle perdite e dei debiti del club ha spinto lo scorso anno le autorità calcistiche francesi a minacciarne la retrocessione. Venerdì il consiglio di amministrazione di Eagle Football Group, proprietaria del Lione, ha dichiarato che l’amministrazione di Bidco non ha fatto scattare alcun default ai sensi dei principali contratti del gruppo o dei regolamenti sportivi.