Tottenham, De Zerbi in pole per diventare il nuovo allenatore degli Spurs 

Roberto De Zerbi è il principale obiettivo del Tottenham per la successione di Igor Tudor: secondo la stampa britannica, il tecnico italiano – reduce dall’esperienza al Marsiglia – è il candidato più accreditato e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

I contatti sarebbero stati avviati e la trattativa risulterebbe ben impostata per un accordo pluriennale. Il club londinese è alla ricerca di una nuova guida tecnica dopo la risoluzione consensuale del contratto di Tudor, con l’obiettivo di avviare un progetto che vada oltre l’attuale stagione.