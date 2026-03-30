Lukaku: «Sono in Belgio per fare riabilitazione. Non volterei mai le spalle al Napoli»

«Questa stagione è stata molto difficile per me, tra infortunio e perdite personali. So che si è parlato molto della mia situazione negli ultimi giorni ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e mi sono fatto visitare mentre ero in Belgio». Ha esordito così Romelu Lukaku, sui suoi canali social, parlando per la prima volta dopo gli screzi di questi ultimi giorni con il Napoli.

«È emerso che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo flessore dell’anca vicino al tessuto cicatriziale, dato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per essere pronto quando verrò chiamato in causa», ha spiegato l’attaccante.