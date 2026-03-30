Il Sole 24 Ore: nel 2025 ricavi oltre i 210 milioni e utile di 4 milioni

I ricavi consolidati del Gruppo si attestano a 213,9 milioni di euro (sostanzialmente in linea rispetto ai 214,5 milioni di euro al 31 dicembre 2024), di cui 90,7 milioni di ricavi pubblicitari , 94 milioni di ricavi editoriali e 29,3 milioni di altri ricavi. Da segnalare in particolare la crescita dei ricavi di banche dati (+3,0%) e software (+20,8%), grazie all’integrazione dei servizi AI , e dell’agenzia di stampa Radiocor (+9,3%), che compensano in parte la flessione dei ricavi diffusionali di quotidiano , libri e periodici e del settore mostre .

Il Gruppo Sole 24 Ore ha chiuso il bilancio 2025 con un utile di 4 milioni di euro e una posizione finanziaria netta positiva per 6,1 milioni , in miglioramento di 12,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2024, «nonostante le difficoltà che contraddistinguono da tempo il mercato editoriale in Italia e le persistenti tensioni di un quadro economico e geopolitico generale, segnato da incertezze e criticità di medio-lungo periodo». E’ quanto si legge in una nota ufficiale pubblicata nella giornata odierna.

Nel dettaglio, i ricavi pubblicitari del Gruppo, pari a 90,7 milioni di euro, registrano un aumento dell’1,5% che riflette in particolare la positiva performance di Eventi, tra cui il miglior andamento del Festival di Trento, e di Radio 24, che segna una crescita del +2,8%, superiore al mercato radiofonico (+1,8%, fonte: dati Nielsen gennaio/dicembre 2025). Il margine operativo lordo (Ebitda) del 2025 è positivo per 22,1 milioni di euro (29,0 milioni di euro nel 2024). L’esercizio 2025 sconta oneri e proventi non ricorrenti negativi per 1,1 milioni di euro (positivi per 1,7 milioni di euro nel 2024). Il patrimonio netto è pari a 36,6 milioni di euro, in aumento di 4,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024.

Dai social ai podcast: i dati diffusionali del gruppo

Per quanto riguarda i dati diffusionali, il quotidiano Il Sole 24 ORE registra per il periodo gennaio-dicembre 2025 una diffusione complessiva (carta + digitale) pari a 115.297 copie medie giorno (-3,4% rispetto al 2024, con un andamento migliore rispetto al mercato in calo del -6,2%). Il dato delle copie vendute, il Total Paid For Circulation medio da gennaio a dicembre 2025 è stato determinato in 180.051 copie (+5,2% rispetto al 2024), comprensive di tutte le copie digitali multiple vendute, ma non dichiarabili come diffuse ai fini ADS e pertanto non inserite nella relativa dichiarazione.

Indicatori in crescita, invece, per il il sito internet: nel periodo gennaio-dicembre 2025 fa registrare una media giornaliera di oltre 1 milione di browser unici, in crescita del 3,2% rispetto al 2024. Positivo anche il dato sulle visualizzazioni di pagina, con una media giornaliera di 5,5 milioni, in crescita dello 0,2% rispetto al 2024. Positivi anche i risultati per la parte media del 2025, con la significativa crescita dei podcast che raggiungono quasi 1 milione di ascolti mensili in media, segnando un +29,8% rispetto al 2024, e dei video con 16,7 milioni in media di visualizzazioni mensili comprese le dirette video, pari al +7,6% vs 2024.

Ottima la performance sui social network con Il Sole 24 Ore che ha raggiunto a fine 2025 i 6,3 milioni di follower con una crescita costante su tutte le piattaforme, con l’unica eccezione di X, ex Twitter, piattaforma che dal suo rebranding ha avuto un cambio significativo e un calo di interesse da parte degli utenti. Il Sole 24 Ore si conferma anche nel 2025 primo editore per follower su Linkedin, il social dedicato al mondo professionale.

Radio 24 nel 2025 ha raggiunto 2.615.000 ascoltatori nel giorno medio (fonte: Audiradio 2025 Anno) confermando l’alta fidelizzazione e il forte gradimento dell’offerta editoriale. A questi numeri si affiancano i risultati dell’innovativa piattaforma Radio 24 – 4.0 che ha registrato nel 2025 un valore medio di pagine viste mese di 9 milioni e una media mensile di 1,5 milioni di utenti unici. Confermato anche il successo dell’offerta podcast di Radio 24. Da gennaio a dicembre 2025 le audio stream (download e streaming on demand) dei podcast fruibili da sito e app di Radio 24 e dalle principali piattaforme terze (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music) sono state 96,6 milioni, per una media mensile di circa 8 milioni di download.