Il piano del nuovo sindaco di Parigi: vendere il Parco dei Principi al PSG entro l'estate

Dopo aver confermato in questi giorni che il futuro dell’impianto della Porte d’Auteuil sarà all’ordine del giorno del Consiglio di Parigi già nel mese di aprile, il primo cittadino ha indicato di voler accelerare le discussioni con il Paris Saint-Germain . A differenza della ex sindaca Anne Hidalgo , il nuovo sindaco della capitale è favorevole alla vendita dello stadio al club parigino.

È uno dei temi più caldi del mandato di Emmanuel Grégoire . Ospite della radio Franceinfo questo lunedì mattina, il nuovo sindaco di Parigi ha illustrato il suo piano d’azione riguardo alla vendita del Parco dei Principi.

«Voglio riavviare molto rapidamente le discussioni», ha assicurato Emmanuel Grégoire. «Convocherò un Consiglio di Parigi straordinario a metà aprile: sarà quello a decidere. Abbiamo un legame affettivo con il nostro club, desideriamo che resti a Parigi e faremo tutto il possibile perché si creino le condizioni. Ritengo che non debbano essere i soldi pubblici a pagare uno stadio per il calcio professionistico. Penso che quel denaro possa essere utilizzato in molti altri ambiti più utili. Ho detto che l’intero ricavato della vendita al PSG sarà destinato alla creazione di nuovi impianti sportivi, alla loro manutenzione e alla realizzazione di spazi verdi».

La questione delle tempistiche sembra essere una delle principali preoccupazioni del sindaco. Ci sono già stati scambi con il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi: «Per quanto riguarda il calendario, abbiamo concordato con gli azionisti del PSG di voler chiudere le discussioni al più tardi entro la fine dell’estate. Spero di poter trovare un accordo con il PSG entro l’estate», ha assicurato.

Nel frattempo, il PSG rimane in attesa dei risultati di diversi studi di fattibilità avviati sui siti di Massy (Essonne) e Poissy (Yvelines), selezionati come possibili sedi per costruire uno stadio con una capienza compresa tra 65.000 e 80.000 posti. I prossimi mesi si preannunciano decisivi.