Dove vedere Svizzera Germania tv streaming: guarda la partita in diretta

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Entrambe le nazionali hanno centrato la qualificazione ai prossimo Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e saranno disputati fra Stati Uniti, Messico e Canada. I rispettivi commissari tecnici avranno a disposizione questa ultima finestra in mezzo alla stagione prima della rassegna iridata.
Dove vedere Svizzera Germania tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Svizzera-Germania, match amichevole prima dei Mondiali in estate, si terrà allo St. Jakob-Park di Basilea, il 27 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida non sarà disponibile per la visione in Italia, né in chiaro e nemmeno a pagamento. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso, sarà in onda come sempre sulla Rai, su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) andranno in onda solamente alcune amichevoli, ma tutte le gare dei playoff per i Mondiali.