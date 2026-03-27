Dove vedere Spagna Serbia tv streaming: guarda la partita in diretta

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Impegno in questa finestra di marzo dedicata alle nazionali prima dell’inizio dei Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e saranno disputati fra Stati Uniti, Messico e Canada. Le Furie Rosse hanno centrato la qualificazione con discreta facilità, mentre non c’è stato nulla da fare per la nazionale serba che non è riuscita nemmeno a qualificarsi agli spareggi.