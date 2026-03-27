Dove vedere Spagna Serbia tv streaming: guarda la partita in diretta

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Impegno in questa finestra di marzo dedicata alle nazionali prima dell’inizio dei Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e saranno disputati fra Stati Uniti, Messico e Canada. Le Furie Rosse hanno centrato la qualificazione con discreta facilità, mentre non c’è stato nulla da fare per la nazionale serba che non è riuscita nemmeno a qualificarsi agli spareggi.
Dove vedere Spagna Serbia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Spagna-Serbia, match amichevole prima dei Mondiali in estate, si terrà all’Estadio de la Ceramica di Villarreal, il 27 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00.
La sfida non sarà disponibile per la visione in Italia, né in chiaro e nemmeno a pagamento. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso, sarà in onda come sempre sulla Rai, su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) andranno in onda solamente alcune amichevoli, ma tutte le gare dei playoff per i Mondiali.