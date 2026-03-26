Irlanda del Nord, quanto guadagnano i calciatori della nazionale: le cifre dei loro stipendi

Nel dettaglio il compenso nei rispettivi club dei 28 giocatori convocati dal commissario tecnico O’Neil per la sfida contro l’Italia.

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Redazione
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(Photo by Charles McQuillan/Getty Images)

L’Irlanda del Nord sarà la prima avversaria da superare per la Nazionale italiana se gli Azzurri vorranno accedere al tabellone principale dei prossimi Mondiali che si svolgeranno a partire dall’11 giugno fra Stati Uniti, Messico e Canada.

I britannici si presentano alla New Balance Arena di Bergamo da grandi sfavoriti, ma come ribadito più volte dai diretti interessati, senza alcuna pressione, visto che questa sarà, come è giusto che sia, su Donnarumma e compagni. Infatti, la formazione del commissario tecnico Michael O’Neil è composta principalmente da calciatori che militano nelle serie inferiori del calcio britannico.

Inoltre, il ct nord irlandese deve fare a meno per la sfida secca contro l’Italia forse dei due calciatori più rappresentativi della propria nazionale: Daniel Ballard, terzino del Sunderland, e soprattutto di Conor Bradley, terzino con licenza di offendere del Liverpool. Ma quanto guadagnano di stipendio i 28 convocati a disposizione per la partita di Bergamo?

Stipendi Irlanda del Nord – La classifica

Ecco gli stipendi lordi dei 28 calciatori dell’Irlanda del Nord convocati dal ct O’Neil per la partita contro l’Italia:

  • Trai Hume – Sunderland (Premier League): 3.400.000 euro lordi
  • Bailey Peacock-Farrell – Blackpool (League One): 1.400.000 euro lordi
  • Justin Devenny – Crystal Palace (Premier League):  1.200.000 euro lordi
  • Alistair McCann – Preston North End (Championship): 1.130.000 euro lordi
  • Paddy McNair – Hull City (Championship): 940.000 euro lordi
  • Brodie Spencer – Oxford United (Championship): 940.000 euro lordi
  • Conor Hazard – Plymouth Argyle (League One): 925.000 euro lordi
  • George Saville – Luton (League One) – 870.000 euro lordi
  • Dion Charles – Huddersfield (League One): 868.000 euro lordi
  • Ethan Galbraith – Swansea (Championship): 750.000 euro lordi
  • Isaac Price –West Bromwich (Championship): 750.000 euro lordi
  • Shea Charles – Southampton (Championship): 750.000 euro lordi
  • Paul Smyth – QPR (Championship): 580.000 euro lordi
  • Ciaron Brown – Oxford United (Championship): 450.000 euro lordi
  • Eoin Toal – Bolton (League One): 380.000 euro lordi
  • Callum Mashall – Bochum (2.Bundesliga): 300.00 euro lordi
  • Jamie Reid – Stevenage (League One):  247.000 euro lordi
  • Patrick Kelly – Barnsley (League One): 230.000 euro lordi
  • Terry Devlin – Portsmouth (Championship): 225.000 euro lordi
  • Jamie Donley – Oxford United (Championship): 188.000 euro lordi
  • Josh Magennis – Exeter City (League One): 186.000 euro lordi
  • Brad Lyons – Kilmarnock (Scottish Premiership): 150.000 euro lordi
  • Jamie McDonnell – Oxford United (Championship): 113.000 euro lordi
  • Ruairi McConville – Norwich (Championship): 113.000 euro lordi
  • Pierce Charles – Sheffield Wednesday (Championship): 113.000 euro lordi
  • Josh Clarke – Patrick Thirstle (Championship): 62.000 euro lordi
  • Kieran Morrison – Liverpool riserve: 60.000 euro lordi
  • Tom Atcheson – BlackburnRovers (Championship): 36.000 euro lordi

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