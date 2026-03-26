L’Irlanda del Nord sarà la prima avversaria da superare per la Nazionale italiana se gli Azzurri vorranno accedere al tabellone principale dei prossimi Mondiali che si svolgeranno a partire dall’11 giugno fra Stati Uniti, Messico e Canada.

I britannici si presentano alla New Balance Arena di Bergamo da grandi sfavoriti, ma come ribadito più volte dai diretti interessati, senza alcuna pressione, visto che questa sarà, come è giusto che sia, su Donnarumma e compagni. Infatti, la formazione del commissario tecnico Michael O’Neil è composta principalmente da calciatori che militano nelle serie inferiori del calcio britannico.