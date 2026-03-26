Dove vedere Brasile Francia tv streaming: guarda la partita in diretta

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Entrambe le nazionali hanno centrato la qualificazione ai prossimo Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e saranno disputati fra Stati Uniti, Messico e Canada. I rispettivi commissari tecnici avranno a disposizione questa ultima finestra in mezzo alla stagione prima della rassegna iridata.
Dove vedere Brasile Francia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Brasile-Francia, match amichevole prima dei Mondiali in estate, si terrà Gillette Stadium di Foxborough, il 26 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00.
La sfida non sarà disponibile gratuitamente per la visione in Italia, né in modalità free e nemmeno a pagamento. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso, sarà in onda come sempre sulla Rai, su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) andranno in onda solamente alcune amichevoli, ma tutte le gare dei playoff per i Mondiali.
Come detto, Brasile e Francia hanno già un posto fra le 48 nazionali che dal prossimo giugno si daranno battaglia per succedere all’Argentina nell’albo d’oro del torneo più ambito del mondo del calcio.