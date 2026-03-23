Dal Brasile alla Francia: Nike presenta le maglie per i Mondiali 2026

Dal Brasile alla Francia , passando per Inghilterra e Olanda , sono diverse le selezioni che vestiranno il brand USA nella rassegna iridata che prenderà il via il prossimo 11 giugno allo stadio Atzeca di Città del Messico, con una sfida fra i padroni di casa e il Sudafrica, in una riedizione della partita inaugurale di Sudafrica 2010: si tratta della prima volta in assoluto che succede.

In attesa che si completi il quadro delle 48 nazionali partecipanti ai Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada, Nike ha presentato le divise ufficiali delle selezioni firmate dal colosso statunitense dell’abbigliamento sportivo.

Dal Brasile agli USA, le maglie delle Nazionali ai Mondiali 2026

Nike per le sue divise ha usato un unico approccio con l’intento di valorizzare patrimonio, cultura e identità di ciascuna federazione, ma con un occhio al futuro. Il risultato finale porta le divise Home ad avere un DNA legato indissolubilmente alla nazione, mentre quella da trasferta sono pensate come dei classici futuristici, andando a creare un rapporto audace con le nuove generazioni.

La maglia casalinga dell’Australia trae ispirazione diretta dall’iconica divisa del 2006 e dalla leggendaria era Total 90 di Nike. Il tradizionale giallo e verde sono renergizzati attraverso un’esecuzione moderna, inclusi pantaloncini verdi sfumati che aggiungono movimento e profondità. Questa divisa onora dove il calcio australiano è stato mentre rafforza la sua presenza continua ai massimi livelli.

La maglia Home del Brasile rappresenta le radici del calcio della nazionale verdeoro, immaginando l’identità nazionale attraverso movimento, energia ed espressione. Elementi ispirati alla bandiera del Brasile sono distorti e trasformati in una grafica a maglia progettata, trasformando un simbolo familiare in una texture viva su tutto il corpo della maglia. Piuttosto che un emblema statico, la bandiera diventa qualcosa che viene indossato, portato e sudato — simboleggiando undici giocatori che scendono in campo incarnando pienamente la nazione che rappresentano. Il giallo, verde e blu iconici sono energizzati attraverso un movimento guidato dalla maglia, rafforzando l’inconfondibile identità visiva del Brasile.

La maglia Home del Canada è saldamente radicata nel DNA del calcio canadese. Il design eleva la foglia d’acero come simbolo centrale — a doppia tonalità e centrata, che punta verso nord come gesto di ambizione collettiva e progresso. Dettagli guidati dall’artigianato ispirati all’abbigliamento outdoor canadese rafforzano durabilità e precisione. La divisa casalinga è audace e inconfondibile, esprimendo unità, forza e orgoglio nazionale con chiarezza.

La maglia della Cina si appoggia alla tradizione come fonte di forza. Costruita attorno a una palette audace rosso e oro, il design incorpora simboli che sono sinonimo della Nazionale maschile cinese e del patrimonio culturale della nazione. Realizzata con chiarezza e ricchezza, la divisa casalinga riflette orgoglio e prestigio mentre segnala un moderno senso di fiducia. Invita i tifosi a riconnettersi con le radici della cultura cinese, celebrando creatività, resilienza e l’energia che irradia dal cuore della nazione.

La prima maglia della Corea del Sud è centrata su una reinterpretazione audace della tigre bianca, un simbolo nazionale duraturo di forza e protezione. Una stampa mimetica a tigre sorprendente è progettata nel tessuto, creando una visuale dinamica che appare sia radicata nel patrimonio sia distintamente moderna. Una tipografia personalizzata unisce calligrafia coreana tradizionale con elementi di design occidentali, rafforzando la fusione tra passato e presente. La divisa casalinga esprime l’identità della Corea attraverso aggressività controllata e fiducia visiva, catturando lo spirito di una squadra costruita per sorprendere.

La maglia Home della Croazia per questi Mondiali reintroduce il classico motivo a scacchi in una scala più piccola, più raffinata, facendo stretto riferimento al design dell’edizione 1990 mentre lo aggiorna per il gioco moderno. L’esecuzione non è una replica diretta ma piuttosto una reinterpretazione fedele che preserva lo spirito e l’impatto visivo dell’originale. Il risultato è una divisa casalinga che appare immediatamente riconoscibile ma contemporanea — bilanciando il patrimonio con una precisione guidata dalla performance e onorando un momento che ha plasmato la storia calcistica della Croazia.

La divisa casalinga della Francia ai Mondiali rappresenta al meglio l’eleganza del calcio francese moderno: giovane, espressivo e creativo. Ispirata all’alta moda francese, il colletto bianco della divisa reinterpreta la tradizionale palette blu, bianco e rosso. Un motivo blu ripetuto incorporato nel tessuto riflette la velocità della squadra francese. Uno stemma color rame metallico è abbinato a un classico colletto polo bianco e a una pattina con bottoni rossa.

La maglia casalinga dell’Inghilterra è radicata nel patrimonio del calcio inglese, riaffermando l’iconico look tutto bianco mentre lo eleva con un’espressione moderna. Iconografia sottile ispirata alla cultura calcistica inglese è progettata direttamente nel tessuto, creando profondità senza sovrastare la silhouette classica. Una stella dorata metallica sopra lo stemma sostituisce l’esecuzione tonale tradizionale. La divisa casalinga appare familiare ma nuovamente decisa — onorando la storia mentre segnala il risveglio dell’Inghilterra sulla scena globale.

Si passa poi alla divisa da gioco della Nigeria, che offre un’interpretazione moderna dell’identità più riconoscibile del paese africano. Costruita sul classico verde della nazione, il design introduce pannelli laterali ispirati all’armatura che evocano forza, preparazione e vantaggio competitivo. Elementi tradizionali raffinati sono integrati in una silhouette elegante, dalla sensazione veloce, rafforzando una squadra che gioca con velocità, intenzione e fiducia. La divisa casalinga onora le radici della Nigeria mentre proietta fiducia, progresso e prontezza alla battaglia.

La maglia Home della Norvegia – Nazionale che ha vinto il girone di qualificazione dell’Italia – si basa sull’iconica identità tutta rossa della nazionale scandinava mentre attinge direttamente dalla bandiera nazionale. Una grafica tonale in stile Urnes ispirata al patrimonio vichingo è incorporata all’interno delle strisce blu, collegando simbolismo antico con prestazioni moderne. Questa divisa riflette momenti di orgoglio nazionale e convinzione collettiva, onorando il passato della Norvegia mentre rafforza la sua crescente presenza sulla scena globale.

La maglia casalinga dell’Olanda reimmagina l’iconico Oranje attraverso un’amplificazione piuttosto che una reinvenzione. Progettata per essere vista da lontano, la divisa offre l’espressione più vibrante dell’arancione olandese fino ad oggi. Uno stemma della federazione lenticolare innovativo introduce movimento e dimensionalità, cambiando aspetto mentre i giocatori si muovono sul campo. La divisa casalinga è inconfondibile, energica e orgogliosamente olandese.

La maglia della Polonia porta in vita la leggenda di Lech attraverso una lente moderna ed espressiva. Ispirato all’aquila bianca, il design traduce le piume dell’uccello in un linguaggio grafico che scorre attraverso le maniche e i pantaloncini. Combinato con motivi di luce e nuvole, il pattern evoca il momento della rivelazione che definisce il mito, elevando un simbolo nazionale in una texture progettata piuttosto che in un’immagine letterale. Arricchita con dettagli rossi, la divisa casalinga appare audace, senza tempo e inconfondibilmente polacca.

Per la divisa casalinga della Slovenia, Nike ha preso spunto dalla divisa del 2022 che era stata scelta dai tifosi, aggiornando il design mentre rende omaggio al passato. La divisa presenta una versione a pieno petto di una griglia di rombi e silhouette più piccole della montagna con un cuore sotto. L’iconografia simboleggia gli atleti che giocano con il cuore per la Slovenia stessa, culminando nella narrazione “Il cuore batte per la Slovenia”.

La divisa casalinga della Turchia segnala una nuova era con il suo passaggio a una base Sport Red mantenendo la fascia iconica sul petto in una forma più sottile, moderna. All’interno della fascia, una grafica dirompente ispirata all’Ebru introduce texture e movimento, facendo riferimento all’artigianato e all’arte centrali nel patrimonio culturale turco. Un collo ibrido unisce elementi girocollo e a V, mentre la bandiera turca si trova in posizione prominente al centro del petto. Tradizionalmente racchiusa in un cerchio, la bandiera è ora presentata in una forma rettangolare che si allinea con le linee di design nette e angolari della maglia — portando una geometria più pulita e contemporanea a un simbolo nazionale.

La maglia casalinga dell’Uruguay incarna l’essenza pura del calcio del paese sudamericano. Costruita su una base moderno-classica, la divisa presenta un’esecuzione pulita dell’iconico azzurro dell’Uruguay, abbinato ad accenti blu navy che rafforzano chiarezza e fiducia. La semplicità del design riflette l’identità della squadra: onesta, disciplinata e guidata dallo sforzo collettivo.

Chiusura dedicata alla divisa casalinga degli USA, uno dei tre paesi ospitanti, radicata nel DNA del calcio americano. La maglia reinterpreta Stars and Stripes attraverso una lente moderna guidata dal movimento. Strisce distorte ed effetti sfumati fanno riferimento alla bandiera in movimento, simboleggiando una nazione modellata dalle sue comunità diverse, paesaggi e amore per il gioco.