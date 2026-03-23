«Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia». Questo il commento riservato sui propri social network dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni .

Il referendum sulla giustizia ha visto vincere il No sul Sì . A circa trequarti dei voti scrutinati si prospetta una forbice di circa otto punti percentuali. A fare la differenza è stato il sud dove ha vinto nettamente il No, anche nelle regioni governate dal centrodestra.

«La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini e i cittadini hanno deciso – ha continuato Meloni –. E noi come sempre rispettiamo la loro decisione».

La premier ha poi concluso: «Resta chiaramente il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l’Italia e verso il suo popolo».