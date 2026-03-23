Inizia oggi a Coverciano il raduno della Nazionale, che nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista della semifinale dei playoff validi per i Mondiali 2026 con l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo.

Il calciatore Federico Chiesa – si legge in una nota della Federcalcio –, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi.