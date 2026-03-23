Serie A Women Athora: il calcio femminile è innovazione, inclusione e partecipazione

Il calcio femminile in Italia sta attraversando una fase di profonda evoluzione. Negli ultimi anni la Serie A Women ha registrato una crescita esponenziale in termini di pubblico, visibilità mediatica e rilevanza sociale, affermandosi come uno dei campionati professionistici più dinamici del panorama europeo. In Italia i tifosi del calcio femminile hanno superato quota 10 milioni, quasi la metà dei quali donne, e oltre un quarto appartiene alla fascia 18–34 anni. Dal 2022 torneo professionistico, oggi la Serie A Women coinvolge le 12 migliori squadre del calcio italiano e rappresenta ben più di una competizione sportiva: è una piattaforma di alto valore, capace di parlare alle nuove generazioni, coinvolgere famiglie e comunità e aprire nuove prospettive di futuro.
È all’interno di questo vero e proprio “laboratorio” di innovazione, partecipazione e inclusione che Athora Italia ha scelto di investire, diventando Title Partner della Serie A Women per il prossimo biennio, a partire dalla stagione 2025/26. Una scelta strategica che nasce dalla convinzione che lo sport possa essere un potente acceleratore di cambiamento e un veicolo credibile per la diffusione di valori condivisi.
Empowerment femminile, inclusione e responsabilità sociale: i valori della partnership
Athora Italia è una Compagnia specializzata in assicurazioni vita, con oltre cinquant’anni di esperienza nel mercato italiano. Fa parte del Gruppo Athora, eccellenza europea nei servizi di risparmio assicurativo e previdenza, con circa 3 milioni di clienti e 139 miliardi di euro di asset in gestione e amministrazione in cinque Paesi[1].
Essere Title Partner della Serie A Women per Athora Italia significa sostenere un movimento che promuove empowerment femminile, inclusione e responsabilità sociale: valori che fanno parte del DNA della Compagnia e che guidano la sua missione di accompagnare le persone nei momenti più importanti della loro vita, aiutandole a costruire il proprio domani. La Serie A Women, con la sua capacità di unire, ispirare e generare senso di appartenenza, è il luogo naturale in cui rendere concreti questi principi.
La sponsorship si traduce in una serie di progetti di comunicazione articolati e multicanale, che accompagnano il campionato sia sul campo sia fuori dal campo. Tra i principali ricordiamo “Violence is not a game”, la campagna lanciata da Athora in collaborazione con la Serie A Women in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
E sempre all’interno di questo racconto nasce la nuova campagna TV di Athora Italia, che riafferma il ruolo della Compagnia a supporto delle persone e delle generazioni più giovani. Perché nella vita, come nello sport, conta avere accanto qualcuno che creda davvero in te e sappia accompagnarti passo dopo passo, oggi, per affrontare con fiducia le sfide di domani: “costruire futuro” richiede gioco di squadra.
Serie A Women Athora: lo spot per colmare il “gender media gap”
La pianificazione dello spot prevede la copertura dei principali eventi di calcio femminile in TV e TV non lineare, in particolare il campionato di Serie A femminile (tutti i weekend su RAI e DAZN) la Coppa Italia femminile (su RAI e SKY), tutta la UEFA Women’s Champions League (trasmessa su Disney+ dall’11 febbraio fino alla finale del 25 maggio).
Il legame tra calcio femminile e futuro passa anche dall’educazione finanziaria. Athora supporta quindi Young Finance, un podcast in quattro puntate realizzato in collaborazione con Il Sole 24ORE, che utilizza il linguaggio e i valori del calcio per riscrivere il racconto della pianificazione finanziaria al femminile, coinvolgendo in ogni episodio una calciatrice della Serie A Women.
Il progetto si arricchisce di un’iniziativa editoriale senza precedenti nel panorama dei media sportivi italiani, che parte da un dato eclatante: oggi al calcio femminile è dedicato circa il 2% della copertura mediatica.
Per colmare questo divario nasce “A parità di pagine”: per la prima volta, ogni lunedì e fino al termine del campionato, il calcio femminile conquista due pagine settimanali fisse sul Corriere dello Sport e Tuttosport.
Uno storytelling fatto di risultati, statistiche e approfondimenti sul campionato, con un obiettivo chiaro: ridurre il gender media gap nello sport e restituire al calcio femminile lo spazio che merita.
[1] Dati pro forma al 30/6/2025 relativi all’acquisizione di Pension Insurance Corporation Group (“PICG”). Operazione approvata dalle autorità regolamentarie competenti, con completamento previsto per il 27 marzo.