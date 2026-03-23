Serie A Women Athora: il calcio femminile è innovazione, inclusione e partecipazione

Il calcio femminile in Italia sta attraversando una fase di profonda evoluzione. Negli ultimi anni la Serie A Women ha registrato una crescita esponenziale in termini di pubblico, visibilità mediatica e rilevanza sociale, affermandosi come uno dei campionati professionistici più dinamici del panorama europeo. In Italia i tifosi del calcio femminile hanno superato quota 10 milioni, quasi la metà dei quali donne, e oltre un quarto appartiene alla fascia 18–34 anni. Dal 2022 torneo professionistico, oggi la Serie A Women coinvolge le 12 migliori squadre del calcio italiano e rappresenta ben più di una competizione sportiva: è una piattaforma di alto valore, capace di parlare alle nuove generazioni, coinvolgere famiglie e comunità e aprire nuove prospettive di futuro.

È all’interno di questo vero e proprio “laboratorio” di innovazione, partecipazione e inclusione che Athora Italia ha scelto di investire, diventando Title Partner della Serie A Women per il prossimo biennio, a partire dalla stagione 2025/26. Una scelta strategica che nasce dalla convinzione che lo sport possa essere un potente acceleratore di cambiamento e un veicolo credibile per la diffusione di valori condivisi.