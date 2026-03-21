Atalanta Under 23 Casertana in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 33esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con la Casertana è in programma per sabato 21 marzo 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30 .

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Atalanta Under 23 Casertana in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Atalanta Under 23 Casertana in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Atalanta Under 23-Casertana, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 21 MARZO

Ore 14.30

JUVENTUS NEXT GEN-GUBBIO

Sky Sport 251

Sky Sport 251 UNION BRESCIA-OSPITALETTO FRANCIACORTA

Sky Sport 252

Sky Sport 252 ATALANTA U23-CASERTANA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 GUIDONIA MONTECELIO-VIS PESARO

Sky Sport 254

PESARO Sky Sport 254 PIANESE-PONTEDERA

Sky Sport 255

Sky Sport 255 GIANA ERMINIO-PERGOLETTESE

Sky Sport 256

Ore 17.30

RAVENNA-LIVORNO

Sky Sport Mix e Sky Sport 251

Sky Sport Mix e Sky Sport 251 RENATE-L.R. VICENZA

Sky Sport 252

Sky Sport 252 CAMPOBASSO-FORLÌ

Sky Sport 253

Sky Sport 253 CARPI-PINETO

Sky Sport 254

Sky Sport 254 PRO VERCELLI-LUMEZZANE

Sky Sport 255

DOMENICA 22 MARZO

Ore 12.30

CAVESE-FOGGIA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 257

Sky Sport Calcio e Sky Sport 257 PRO PATRIA-LECCO

Sky Sport 258

Ore 14.30

COSENZA-LATINA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 SORRENTO-CROTONE

Sky Sport 252

Sky Sport 252 TRAPANI-POTENZA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 SIRACUSA-AZ PICERNO

Sky Sport 254

Sky Sport 254 AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO

Sky Sport 255

Sky Sport 255 NOVARA-ALCIONE MILANO

Sky Sport 256

Ore 17.30

INTER U23-DOLOMITI BELLUNESI

Sky Sport Mix e Sky Sport 252

Sky Sport Mix e Sky Sport 252 ARZIGNANO VALCHIAMPO-CITTADELLA

Sky Sport 253

LUNEDÌ 23 MARZO

Ore 20.30