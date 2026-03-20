Serie A, anticipi e posticipi fino al 34° turno: Milan-Juve di domenica sera

La Lega ha pubblicato le date e gli orari delle partite fino alla 34esima giornata di campionato: definiti giorno e orario della super sfida di San Siro.

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Redazione
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Serie A anticipi e posticipi
(Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario del campionato italiano dal 32° al 34° turno. Tra le sfide programmate nelle prossime settimane spicca la sfida di San Siro fra Milan e Juventus. Il match che sarà una delle tappe più importanti in ottica quarto posto è in programma per domenica 26 aprile alle ore 20.45.

Tra gli incontri più interessanti spicca anche un Como-Inter, in programma alle ore 20.45 di domenica 12 aprile e nello stesso turno il match tra Atalanta e Juventus, sabato sera alla New Balance Arena. Altro match di rilievo sabato 24 aprile, quando scenderanno in campo Roma e Atalanta.

Di seguito, tutte le sfide del 32° turno:Ecco invece i match della 33esima giornata:Infine, le gare della 34esima di campionato:

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