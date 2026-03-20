Niente 5° posto Champions, ma la Serie A può ancora portare 9 squadre nelle coppe

Il percorso di Bologna e Fiorentina in Europa League e in Conference League potrebbe cambiare il numero di qualificate nella prossima stagione.

Di
Marco Sacchi
Governance
Onefootball
Quante italiane nelle coppe europee
(Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il turno delle coppe europee che si è chiuso nella serata di ieri ha certificato – seppur non ancora matematicamente – l’impossibilità della Serie A di conquistare uno dei posti extra nella prossima edizione della UEFA Champions League, riservati alle due Federazioni che fanno segnare i risultati migliori in termini di ranking stagionale. 

Se la Premier League ha già messo al sicuro il proprio piazzamento, anche la Spagna è molto vicina a farlo e con i prossimi turni delle coppe europee arriverà anche la matematica a definire questa situazione. Tuttavia, proprio le coppe potrebbero tendere una mano alla Serie A in vista della prossima stagione, consentendo al campionato di avere nove italiane partecipanti alle competizioni per club UEFA del 2026/27. Ma come? 

Quante italiane nelle coppe europee 2026/27? La situazione attuale

Partendo dal campionato e dalla Coppa Italia, la situazione attuale per le coppe europee 2026/27 è la seguente: 

  1. Inter – Champions League 
  2. Milan – Champions League 
  3. Napoli – Champions League 
  4. Como – Champions League 
  5. Juventus – Europa League 
  6. Roma – Conference League 

A queste sei squadre si aggiungerebbe poi la vincitrice della Coppa Italia, che prenderebbe parte all’Europa League. Questo ovviamente se (ipotizzando che la classifica di Serie A rimanga questa) a vincere la coppa nazionale fosse una tra Lazio Atalanta, attualmente fuori dai piazzamenti per le coppe in campionato. 

Se invece a trionfare dovesse essere una tra Inter e Como, già qualificata alla prossima Champions League, a quel punto i posti in campionato scalerebbero. Sempre prendendo ad esempio la classifica attuale, la Roma entrerebbe in Europa League e l’Atalanta (al momento settima classificata) in Conference League. 

Quante italiane nelle coppe europee 2026/27? Le ipotesi

Insomma, a prescindere da come si chiuderà la stagione europea, la Serie A porterà sette squadre nelle coppe la prossima stagione. Ma come si potrebbe arrivare a nove partecipanti? Tutto dipenderà dai risultati di Bologna Fiorentina, rispettivamente in Europa League e in Conference League. 

Le due squadre non possono raggiungere un piazzamento europeo dal campionato (impossibile per i toscani e improbabile per i felsinei), ma in caso di conquista dei due trofei avrebbero diritto a un posto nelle competizioni per club UEFA della prossima stagione. Conquistando l’Europa League, il Bologna parteciperebbe alla Champions League 2026/27, mentre vincendo la Conference, la Fiorentina parteciperebbe all’Europa League 2026/27.  

Di seguito, in caso di doppio trionfo e partendo sempre dalla classifica attuale della Serie A, queste sarebbero le squadre qualificate alle coppe europee 2026/27: 

  • Inter – Champions League 
  • Milan – Champions League 
  • Napoli – Champions League 
  • Como – Champions League 
  • Bologna – Champions League (come vincitrice dell’Europa League) 
  • Juventus – Europa League 
  • Fiorentina – Europa League (come vincitrice della Conference) 
  • Roma – Conference League 

L’ultimo posto in Europa League sarebbe poi riservato alla vincitrice della Coppa Italia, qualora fosse una tra Atalanta e Lazio, oppure alla Roma – in caso di successo di Inter e Como nella coppa nazionale – con l’Atalanta che a quel punto entrerebbe in Conference dal campionato. 

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