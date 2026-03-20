Niente 5° posto Champions, ma la Serie A può ancora portare 9 squadre nelle coppe

Se la Premier League ha già messo al sicuro il proprio piazzamento, anche la Spagna è molto vicina a farlo e con i prossimi turni delle coppe europee arriverà anche la matematica a definire questa situazione. Tuttavia, proprio le coppe potrebbero tendere una mano alla Serie A in vista della prossima stagione, consentendo al campionato di avere nove italiane partecipanti alle competizioni per club UEFA del 2026/27. Ma come?

Il turno delle coppe europee che si è chiuso nella serata di ieri ha certificato – seppur non ancora matematicamente – l’impossibilità della Serie A di conquistare uno dei posti extra nella prossima edizione della UEFA Champions League , riservati alle due Federazioni che fanno segnare i risultati migliori in termini di ranking stagionale.

Quante italiane nelle coppe europee 2026/27? La situazione attuale

Partendo dal campionato e dalla Coppa Italia, la situazione attuale per le coppe europee 2026/27 è la seguente:

Inter – Champions League Milan – Champions League Napoli – Champions League Como – Champions League Juventus – Europa League Roma – Conference League

A queste sei squadre si aggiungerebbe poi la vincitrice della Coppa Italia, che prenderebbe parte all’Europa League. Questo ovviamente se (ipotizzando che la classifica di Serie A rimanga questa) a vincere la coppa nazionale fosse una tra Lazio e Atalanta, attualmente fuori dai piazzamenti per le coppe in campionato.

Se invece a trionfare dovesse essere una tra Inter e Como, già qualificata alla prossima Champions League, a quel punto i posti in campionato scalerebbero. Sempre prendendo ad esempio la classifica attuale, la Roma entrerebbe in Europa League e l’Atalanta (al momento settima classificata) in Conference League.

Quante italiane nelle coppe europee 2026/27? Le ipotesi

Insomma, a prescindere da come si chiuderà la stagione europea, la Serie A porterà sette squadre nelle coppe la prossima stagione. Ma come si potrebbe arrivare a nove partecipanti? Tutto dipenderà dai risultati di Bologna e Fiorentina, rispettivamente in Europa League e in Conference League.

Le due squadre non possono raggiungere un piazzamento europeo dal campionato (impossibile per i toscani e improbabile per i felsinei), ma in caso di conquista dei due trofei avrebbero diritto a un posto nelle competizioni per club UEFA della prossima stagione. Conquistando l’Europa League, il Bologna parteciperebbe alla Champions League 2026/27, mentre vincendo la Conference, la Fiorentina parteciperebbe all’Europa League 2026/27.

Di seguito, in caso di doppio trionfo e partendo sempre dalla classifica attuale della Serie A, queste sarebbero le squadre qualificate alle coppe europee 2026/27:

Inter – Champions League

Milan – Champions League

Napoli – Champions League

Como – Champions League

Bologna – Champions League (come vincitrice dell’Europa League)

Juventus – Europa League

Fiorentina – Europa League (come vincitrice della Conference)

Roma – Conference League

L’ultimo posto in Europa League sarebbe poi riservato alla vincitrice della Coppa Italia, qualora fosse una tra Atalanta e Lazio, oppure alla Roma – in caso di successo di Inter e Como nella coppa nazionale – con l’Atalanta che a quel punto entrerebbe in Conference dal campionato.