Serie B, la sfida Sampdoria-Avellino in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Le due squadre scendono sul campo dello stadio Marassi per la 32esima giornata.

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Redazione
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(Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Domenica 22 marzo alle ore 17:15, il programma della trentaduesima giornata di Serie BKT proseguirà con la sfida tra Sampdoria e Avellino allo stadio Luigi Ferraris, visibile a tutti su DAZN in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione (CLICCA QUI PER ABBONARTI) . I tre punti in palio pesano per entrambe le formazioni, spinte da urgenze di classifica diverse ma ugualmente determinanti per il finale di stagione.

L’appuntamento di Genova mette di fronte due squadre obbligate a non sbagliare in un incrocio che si preannuncia teso, specialmente dopo il precedente della gara d’andata che ha visto l’Avellino imporsi per 2-1. La Sampdoria di Attilio Lombardo, ferma al 15° posto ma a pari punti con Bari e Virtus Entella, ha il compito di centrare il successo per allontanare lo spettro dei playout e mettere in sicurezza la categoria davanti al proprio pubblico. Di contro, la squadra di Davide Ballardini arriva a Marassi con l’ambizione di chi inizia a vedere il traguardo: una vittoria permetterebbe infatti agli irpini di agganciare la zona spareggi, trasformando questa trasferta in un bivio decisivo per alimentare il sogno promozione.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Sampdoria Avellino in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B

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