La corsa in Europa League della Roma si è fermata agli ottavi di finale. I giallorossi hanno dovuto cedere il passo al Bologna nel derby italiano per via del gol di Nicolò Cambiaghi ai tempi supplementari, per un risultato complessivo di 5-4 in favore dei felsinei tra andata e ritorno. Si ferma così nello stesso punto della passata stagione la campagna europea della squadra di Gian Piero Gasperini nel torneo.
Quest’annata in Europa ha anche una valenza economica per la Roma. Ma quanto incassano le squadre che partecipano all’Europa League? E quali sono i ricavi che i giallorossi si sono garantiti dalla partecipazione al torneo, nonostante l’eliminazione? Entrando nel dettaglio, i ricavi netti disponibili per i club partecipanti, pari a circa 565 milioni di euro, verranno suddivisi dalla UEFA come segue:
- Il 27,5% sarà destinato alle quote di partenza (155 milioni di euro);
- Il 37,5% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (212 milioni di euro);
- Il 35% sarà distribuito secondo il nuovo criterio che sostituisce ranking decennale e market pool (198 milioni di euro)
Roma ricavi ottavi Europa League – La quota di partenza (155 milioni)
Ciascuno dei 36 club che si qualificano per la fase a gironi ha ricevuto 4,31 milioni di euro, cifra divisa in due pagamenti distinti: un acconto di 4,14 milioni e un saldo di 170.000 euro (in totale nel ciclo 2021/24 questa cifra era pari a 2,92 milioni).
Roma ricavi ottavi Europa League – I bonus per i risultati (212 milioni)
Rispetto alle cifre stanziate per il ciclo 2021/24, quelle riservate alle vittorie della prima fase sono più basse, anche se le partite sono ben otto nella prima fase, due in più rispetto alla fase a gironi che si è imparato a conoscere.
Per ogni partita della prima fase verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 450.000 euro per una vittoria e 150.000 euro per un pareggio. Gli importi non distribuiti (150.000 euro per ogni pareggio della prima fase) saranno raccolti e ridistribuiti tra le squadre partecipanti alla prima fase con quote proporzionali al numero di vittorie.
Previsto anche un bonus per il piazzamento nella classifica della prima fase: ogni club riceverà una somma basata sulla sua graduatoria finale nel girone. L’importo totale disponibile per il bonus viene diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota è di 75mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceve una quota, che è stata rivista al rialzo dopo la distribuzione delle quote pareggi, arrivando a poco più di 80mila euro.
E sempre a proposito di classifica finale, le squadre posizionate dal 1° all’8° posto hanno ricevuto ulteriori 600mila euro, mentre quelle che si sono classificate dal 9° al 16° posto hanno ottenuto 300mila euro.
I premi stanziati per la fase a eliminazione diretta sono invece i seguenti:
- Club qualificati per gli spareggi (dal 9° al 24° posto): 300.000 euro
- Qualificazione agli ottavi di finale: 1,75 milioni di euro
- Qualificazione ai quarti di finale: 2,5 milioni di euro
- Qualificazione alle semifinali: 4,2 milioni di euro
- Qualificazione alla finale: 7 milioni di euro
- Vincente della finale: 6 milioni di euro
Roma ricavi ottavi Europa League – Il nuovo pilastro “value” (198 milioni)
Il pilastro “value”, che abbiamo imparato a conoscere nella stagione passata, è una combinazione dei precedenti pilastri market pool (valore di mercato del paese) e coefficiente (coefficienti individuali dei club). Il pilastro “value” comprende due parti: parte europea e parte non europea.
Gli importi assegnati alle due parti sono proporzionali all’esito effettivo delle vendite dei diritti televisivi per per l’Europa e la Conference League che vengono raggruppati e commercializzati insieme. Ecco i criteri di suddivisione:
- L’importo disponibile per la parte europea è suddiviso in 666 quote. La squadra con il punteggio più basso riceve una quota: 217mila euro. Viene aggiunta una quota a ogni posizione in classifica, con la squadra con il punteggio più alto che riceve 36 quote;
- L’importo disponibile per la parte extraeuropea è suddiviso anch’esso in 666 quote. La squadra con il punteggio più basso riceve una quota: 80mila euro. Viene aggiunta una quota a ogni posizione in classifica e la squadra con il punteggio più alto riceve 36 quote.
Partendo da questi presupposti, e considerando le squadre che si sono qualificate per l’edizione 2025/26 di Europa League, la Roma incassa 7,38 milioni di euro circa di quota europea e 2,88 milioni di quota non europea.
Roma ricavi ottavi Europa League – Le cifre per i giallorossi
In virtù dei risultati ottenuti, la Roma ha incassato oltre 21,6 milioni di euro. Cifra più alta secondo le stime di Calcio e Finanza rispetto allo scorso anno, quando i ricavi UEFA per i giallorossi si fermarono a 20,5 milioni. Ecco i compensi che riceverà la Roma per la partecipazione alla Europa League 2025/26, dopo l’eliminazione agli ottavi:
- Partecipazione: 4,31 milioni di euro
- Quota europea: 7,38 milioni di euro
- Quota non europea: 2,88 milioni di euro
- Risultati: 2,4 milioni di euro
- Bonus posizione in classifica: 2,34 milioni di euro
- Bonus 1°/8° posto: 0,6 milioni di euro
- Bonus ottavi di finale: 1,75 milioni di euro
- TOTALE: 21,66 milioni di euro