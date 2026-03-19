Vendere le gare di Champions in tv direttamente ai tifosi: la UEFA studia il test per alcuni mercati

Per quanto riguarda la Premier, il servizio entrerà in una prima fase di test e sarà disponibile per chi vive a Singapore, che potrà avere accesso a tutte le partite del torneo: una novità assoluta per quanto riguarda i diritti televisivi della competizione nazionale. Non ci sarà infatti nessuna emittente a fare da intermediario fra la Premier e il grande pubblico.

Una strada che vorrebbe seguire anche la UEFA, intenzionata – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – ad effettuare questo tipo di test su mercati più piccoli e non su quelli rilevanti. Va ricordato, infatti, che i diritti tv della Champions League sono stati assegnati nei principali mercati europei anche per il ciclo 2027-2031, con Sky e Amazon che continueranno a trasmettere le gare in Italia.