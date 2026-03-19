Vendere le gare di Champions in tv direttamente ai tifosi: la UEFA studia il test per alcuni mercati

Trasmettere le partite di calcio con una propria piattaforma a pagamento, senza passare dalla vendita dei diritti tv ai broadcaster tradizionali o alle OTT. E’ questo – secondo quanto riportato da The Times – uno dei piani a cui starebbe lavorando la UEFA per mandare in onda le sfide della Champions League in futuro.
Nel dettaglio, la Federcalcio europea dovrebbe replicare nei prossimi anni, in uno o due Paesi, la sperimentazione della Premier League di una piattaforma di streaming diretta al consumatore. Il massimo campionato di calcio inglese ha infatti deciso di lanciare Premier League Plus, un canale con cui trasmettere le gare di campionato in diretta streaming all’estero.
Per quanto riguarda la Premier, il servizio entrerà in una prima fase di test e sarà disponibile per chi vive a Singapore, che potrà avere accesso a tutte le partite del torneo: una novità assoluta per quanto riguarda i diritti televisivi della competizione nazionale. Non ci sarà infatti nessuna emittente a fare da intermediario fra la Premier e il grande pubblico.
Una strada che vorrebbe seguire anche la UEFA, intenzionata – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – ad effettuare questo tipo di test su mercati più piccoli e non su quelli rilevanti. Va ricordato, infatti, che i diritti tv della Champions League sono stati assegnati nei principali mercati europei anche per il ciclo 2027-2031, con Sky e Amazon che continueranno a trasmettere le gare in Italia.