Effetto nuova Champions: ai quarti già sei club oltre i 100 milioni di premi

Lo ha dimostrato l’Inter, che nella stagione 2024/25 ha fatto registrare bonus record per oltre 136 milioni di euro grazie alla conquista della finale. Premi che hanno contribuito al fatturato più alto di sempre della storia nerazzurra, per una tendenza (quella di crescita del peso delle coppe europee) che vedremo anche per il ciclo 2027-2031.

Come noto, da due stagioni a questa parte la Champions League si è ulteriormente arricchita rispetto al passato. I premi UEFA – grazie all’introduzione del nuovo format – sono cresciuti notevolmente, sia per chi prende parte al torneo, ma soprattutto per chi riesce a raggiungere le fasi finali della competizione.

A dimostrazione di questa crescita c’è anche il fatto che, nella stagione in corso, su otto squadre che hanno raggiunto i quarti di finale, ben sei abbiano già superato i 100 milioni di euro di premi. Fatta eccezione per Sporting Lisbona e Atletico Madrid (che scontano qualcosa in termini di ranking, i portoghesi, e di percorso nella prima fase, gli spagnoli), tutte le altre società sono andate in tripla cifra in termini di premi UEFA.

Nel dettaglio, secondo le stime di Calcio e Finanza, la vetta della classifica fino a questo momento premia l’Arsenal, a quota 109,74 milioni di euro, grazie a un percorso perfetto nella prima fase. Sul podio – a un passo dai Gunners – si trovano anche Bayern Monaco e Liverpool, rispettivamente con 109,51 e 109,47 milioni di euro.

Di seguito, i premi fin qui raccolti dai sei club che hanno superato i 100 milioni di euro:

Arsenal – 109,74 milioni di euro Bayern Monaco – 109,51 milioni di euro Liverpool – 109,47 milioni di euro PSG – 186,82 milioni di euro Real Madrid – 106,36 milioni di euro Barcellona – 103,14 milioni di euro

Tra le altre società che si avvicinano al “club dei 100 milioni”, ce ne sono tre che si sono fermate un passo. L’Atletico Madrid è attualmente a quota 96,7 milioni di euro e in caso di conquista delle semifinali raggiungerebbe la tripla cifra. Le altre due sono le inglesi Manchester City e Chelsea, eliminate agli ottavi di finale rispettivamente con premi per 96 e 92,1 milioni di euro.