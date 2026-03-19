Fiorentina, missione Rakow: quanto valgono i quarti di Conference League

Anche nella stagione 2025/26 la Fiorentina prende parte al torneo europeo che negli ultimi anni l’ha vista protagonista, con due finali e una semifinale: la Conference League. La formazione toscana si è qualificata grazie al piazzamento ottenuto in campionato nella scorsa edizione della Serie A e proverà ancora una volta ad arrivare fino in fondo alla manifestazione, nonostante la testa sia prevalentemente rivolta al campionato, dove lotta a sorpresa per evitare la retrocessione.

Dopo un percorso fatto di alti e bassi nella prima fase, la squadra di Paolo Vanoli si è qualificata per gli ottavi di finale, superando lo Jagiellonia e ora sulla propria strada ha un’altra formazione polacca: il Rakow, arrivato addirittura secondo nella prima fase. I viola sono usciti vincitori per 2-1 nella gara di andata al Franchi e ora hanno a disposizione due risultai su tre per accedere ai quarti di finale.