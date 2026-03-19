Fiorentina, missione Rakow: quanto valgono i quarti di Conference League

Anche nella stagione 2025/26 la Fiorentina prende parte al torneo europeo che negli ultimi anni l’ha vista protagonista, con due finali e una semifinale: la Conference League. La formazione toscana si è qualificata grazie al piazzamento ottenuto in campionato nella scorsa edizione della Serie A e proverà ancora una volta ad arrivare fino in fondo alla manifestazione, nonostante la testa sia prevalentemente rivolta al campionato, dove lotta a sorpresa per evitare la retrocessione.
Dopo un percorso fatto di alti e bassi nella prima fase, la squadra di Paolo Vanoli si è qualificata per gli ottavi di finale, superando lo Jagiellonia e ora sulla propria strada ha un’altra formazione polacca: il Rakow, arrivato addirittura secondo nella prima fase. I viola sono usciti vincitori per 2-1 nella gara di andata al Franchi e ora hanno a disposizione due risultai su tre per accedere ai quarti di finale.
Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso alla terza manifestazione UEFA rappresenta un’occasione anche sul fronte economico. Seppur non al livello della Champions League, la partecipazione al torneo consente incassare ricavi importanti che crescono con il passare dei turni. Ma quanto vale il torneo per la Fiorentina? E quanto incasserà il club in caso di accesso ai quarti di finale?
Fiorentina ricavi Conference League – Le cifre per i viola
La società viola, nella stagione 2025/26, ha incassato finora dalla UEFA oltre 9 milioni di euro per la sua partecipazione alla Conference League, secondo le stime di Calcio e Finanza. A questa cifra vanno aggiunti i ricavi da botteghino per le partite che la Fiorentina ha già disputato al Franchi. In caso di qualificazione per i quarti di finale, la cifra si alzerebbe a 10,5 milioni di euro (*in caso di accesso ai quarti):
- Bonus partecipazione: 3,17 milioni di euro
- Quota europea: 2,25 milioni di euro
- Quota non europea: 0,832 milioni di euro
- Posizione in classifica: 0,616 milioni di euro
- Risultati: 1,2 milioni di euro
- Bonus 9°-16° posto in classifica: 0,2 milioni di euro
- Bonus qualificazione playoff: 0,2 milioni di euro
- Bonus qualificazione ottavi di finale: 0,8 milioni di euro
- Bonus qualificazione quarti di finale: 1,3 milioni di euro*
- TOTALE: 10,568 milioni di euro*