Ibrahimovic sbarca in tv: commenterà i Mondiali su Fox Sports negli USA

Zlatan Ibrahimovic è pronto per un’altra sfida sportiva. Dopo essere diventato Partner Operativo di RedBird e Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management del Milan, l’ex attaccante svedese sarà uno dei volti noti di Fox Sports per commentare i prossimi Mondiali in USA, Messico e Canada.

L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente e produttore esecutivo dell’emittente statunitense, Brad Zager durante il pre-partita della finale del World Baseball Classic 2026 ondata in onda nella notte italiana su FOX. «Zlatan porterà la sua tipica sicurezza, prospettiva e una personalità unica nella nostra copertura: è una grande vittoria per i tifosi e FOX Sports è entusiasta di accoglierlo come nuova aggiunta al nostro team per la Coppa del Mondo 2026 – ha dichiarato Brad Zager –. Non vediamo l’ora di averlo con noi durante tutto il torneo, offrendo analisi come solo Zlatan sa fare, in quello che promette di essere uno spettacolo imperdibile al suo debutto come commentatore della Coppa del Mondo».