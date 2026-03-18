Coppa d’Africa, perché il Senegal ha perso il torneo a tavolino? Cosa dice il regolamento

Le ragioni di questa scelta sono legate al caos della finale, quando il Senegal decise di abbandonare il terreno di gioco a seguito di un calcio di rigore molto contestato assegnato al Marocco (e poi sbagliato da Brahim Diaz). I calciatori senegalesi rientrarono in campo dopo circa 20 minuti di proteste e la partita poté così proseguire.

Con un comunicato a sorpresa, nella serata di ieri la CAF (Confédération Africaine de Football) ha annunciato la sconfitta a tavolino per 3-0 del Senegal nella finale della Coppa d’Africa dello scorso gennaio e la contestuale assegnazione del trofeo al Marocco , che era stato battuto nell’ultimo atto della competizione.

A seguito dell’accaduto, il Marocco ha presentato immediato ricorso, riuscendo a ottenere – come annunciato ieri dalla CAF – la vittoria a tavolino per 3-0 e, di conseguenza, il trofeo. Ma su quali basi la CAF ha preso la sua decisione? Cosa dicono gli articoli del regolamento che sono stati violati dal Senegal secondo gli organi giudicanti?

Le violazioni contestate riguardano il capitolo 35 del Regolamento della Coppa d’Africa 2025, quello sui “ritiri”, con particolare riferimento agli articoli 82 e 84. Nel dettaglio, l’articolo 82 spiega che «se, per qualsiasi motivo, una squadra si ritira dalla competizione o non si presenta a una partita, oppure rifiuta di giocare o lascia il campo prima della regolare conclusione dell’incontro senza l’autorizzazione dell’arbitro, sarà considerata perdente e verrà definitivamente eliminata dalla competizione in corso. Lo stesso vale per le squadre precedentemente squalificate con decisione della CAF».

Il successivo articolo 84 sottolinea invece che «la squadra che viola le disposizioni degli articoli 82 e 83 (che riguarda la puntualità delle squadre in campo all’orario del calcio d’inizio, ndr) sarà definitivamente eliminata dalla competizione. Questa squadra perderà la partita con il punteggio di 3-0, a meno che l’avversaria non abbia ottenuto un risultato più favorevole al momento dell’interruzione dell’incontro; in tal caso tale punteggio sarà mantenuto. Il Comitato Organizzatore potrà adottare ulteriori misure».

L’abbandono del campo prima della fine della partita da parte del Senegal, contestato tramite l’articolo 82 del regolamento, ha quindi portato il comitato d’appello della CAF a decidere per il 3-0 a tavolino in favore del Marocco, come previsto dall’articolo 84. Il Senegal, come annunciato da una nota della Federazione, presenterà a sua volta ricorso dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna per cercare di ribaltare il verdetto.